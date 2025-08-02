Ученые раскрыли секрет происхождения картофеля
- 2.08.2025, 16:05
Это случилось 8–9 миллионов лет назад.
Ученые выяснили, что миллионы лет назад предок современного картофеля появился в результате гибридизации древнего томата и растения из рода Etuberosum. Это открытие меняет прежнее представление о гибридизации как о тупиковой ветви эволюции, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).
Как показало новое исследование, опубликованное международной группой биологов, гибрид, возникший примерно 8–9 миллионов лет назад, смог не только выжить, но и развить уникальное свойство — способность формировать клубни. Ни один из его «родителей» — ни томат, ни Etuberosum — на это не был способен. Клубни позволили растению распространяться в холодных, засушливых и высокогорных регионах, где его предки выжить не могли.
Генетический анализ более 120 видов показал, что все современные виды картофеля несут в себе одинаковую долю генов томата и Etuberosum, что свидетельствует о едином источнике происхождения — древнем гибриде. Ранее ученые предполагали, что гибридизация могла произойти позже, но новые данные опровергают эту теорию.
Картофель стал одним из немногих успешных межвидовых гибридов, которому удалось не только выжить, но и проложить собственный эволюционный путь.
Это открытие подтверждает, что гибридизация — не всегда эволюционный тупик. Иногда она становится источником уникальных адаптаций, как произошло с картофелем, ставшим третьей по значимости продовольственной культурой в мире.