Ученые раскрыли секрет происхождения картофеля 2.08.2025, 16:05

Это случилось 8–9 миллионов лет назад.

Ученые выяснили, что миллионы лет назад предок современного картофеля появился в результате гибридизации древнего томата и растения из рода Etuberosum. Это открытие меняет прежнее представление о гибридизации как о тупиковой ветви эволюции, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Как показало новое исследование, опубликованное международной группой биологов, гибрид, возникший примерно 8–9 миллионов лет назад, смог не только выжить, но и развить уникальное свойство — способность формировать клубни. Ни один из его «родителей» — ни томат, ни Etuberosum — на это не был способен. Клубни позволили растению распространяться в холодных, засушливых и высокогорных регионах, где его предки выжить не могли.

Генетический анализ более 120 видов показал, что все современные виды картофеля несут в себе одинаковую долю генов томата и Etuberosum, что свидетельствует о едином источнике происхождения — древнем гибриде. Ранее ученые предполагали, что гибридизация могла произойти позже, но новые данные опровергают эту теорию.

Картофель стал одним из немногих успешных межвидовых гибридов, которому удалось не только выжить, но и проложить собственный эволюционный путь.

Это открытие подтверждает, что гибридизация — не всегда эволюционный тупик. Иногда она становится источником уникальных адаптаций, как произошло с картофелем, ставшим третьей по значимости продовольственной культурой в мире.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com