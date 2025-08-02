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Заблудившийся дайвер провел пять дней в пещере под водой

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  • 2.08.2025, 16:51
  • 3,318
Заблудившийся дайвер провел пять дней в пещере под водой

Он питался пойманной сырой рыбой.

Китайский дайвер чудом выжил, проведя пять дней и ночей в подводной пещере, пока его не нашли спасатели.

Всего через пять минут после погружения в карстовую пещеру у истока реки Хуован 40-летний любитель дайвинга Ван из городка Фужун в Сянси, провинция Хунань, пропал без вести, пишет South China Morning Post.

Глубина реки составляет несколько десятков метров, а вход в сложную систему пещер находится на глубине около девяти метров.

Как оказалось, мужчине удалось выжить, найдя убежище в полой части пещеры — воздушном кармане, обеспечивающем достаточное пространство для дыхания, несмотря на то, что он находился глубоко под водой.

Китайский дайвер чудом выжил, проведя пять дней и ночей в подводной пещере, пока его не нашли спасатели.

При этом, как отмечается, история мужчины, который продержался пять дней на глубине девяти метров и не потерял рассудок, вызвала недоверие в социальных сетях. В основном скептиков интересовало, как дайверу удавалось охотится на рыбу в кромешной тьме и без гарпуна.

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