ВСУ опровергли заявления РФ о захвате Часов Яра

ВСУ опровергли заявления РФ о захвате Часов Яра1
- 2.08.2025, 17:28
Украинские войны держат позиции.
Заявления Минобороны России об «успехах» в Часовом Яру являются фейковыми. Линия фронта в городе почти не меняется в течение месяцев.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
«Да, часть города контролируют россияне, но это они давно уже делают. Так же часть города контролируют украинские силы, и в городе идут постоянные бои», - отметил он.
Трегубов отметил, что линия разграничения в Часовом Яру остается почти неизменной в течение месяцев.
«Но говорить, что это заявление Минобороны или (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина опиралось хотя бы на что-то - невозможно. Если бы оно опиралось хотя бы на локальную успешную атаку, можно было бы анализировать, что они представили - но они просто врут на ровном месте», - подчеркнул майор ВСУ.