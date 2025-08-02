ВСУ опровергли заявления РФ о захвате Часов Яра 1 2.08.2025, 17:28

Украинские войны держат позиции.

Заявления Минобороны России об «успехах» в Часовом Яру являются фейковыми. Линия фронта в городе почти не меняется в течение месяцев.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

«Да, часть города контролируют россияне, но это они давно уже делают. Так же часть города контролируют украинские силы, и в городе идут постоянные бои», - отметил он.

Трегубов отметил, что линия разграничения в Часовом Яру остается почти неизменной в течение месяцев.

«Но говорить, что это заявление Минобороны или (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина опиралось хотя бы на что-то - невозможно. Если бы оно опиралось хотя бы на локальную успешную атаку, можно было бы анализировать, что они представили - но они просто врут на ровном месте», - подчеркнул майор ВСУ.

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