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Зарплаты лучших ИИ-специалистов сравнимы с гонорарами звезд спорта

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  • 2.08.2025, 18:48
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Зарплаты лучших ИИ-специалистов сравнимы с гонорарами звезд спорта

Предложения доходят до $250 миллионов.

Крупнейшие технологические компании вступили в настоящую гонку за специалистов в области искусственного интеллекта — с зарплатами, сопоставимыми с гонорарами звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Молодые ИИ-исследователи, как 24-летний Мэтт Дейтке, получают девятизначные предложения от таких гигантов, как Meta, Google и OpenAI, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Этим летом глава Meta Марк Цукерберг предложил Дейтке, сооснователю стартапа Vercept, присоединиться к проекту по разработке «суперинтеллекта» — технологии, способной превзойти человеческий разум. Первая сумма в $125 млн за 4 года была отклонена. После личной встречи с Цукербергом предложение выросло до $250 млн, включая $100 млн уже в первый год — и Дейтке согласился.

Такие суммы уже стали нормой на рынке, где дефицит опытных ИИ-специалистов резко повысил ставки. Многие из них действуют как звезды спорта: консультируются с «агентами», обсуждают предложения в закрытых чатах и поднимают стоимость своих услуг встречными предложениями.

Компании идут на все, чтобы привлечь лучших. Помимо денег, Meta, например, предлагает исследователям доступ к тысячам графических процессоров (GPU) — ключевому ресурсу для работы над ИИ. Некоторые предложения сопровождаются возможностью собрать собственную команду.

Тем временем, такие компании, как OpenAI, меняют систему компенсаций и просят сотрудников сообщать о попытках переманивания.

Хотя не все предложения Meta принимаются, в условиях стремительного развития ИИ даже малоизвестные специалисты, как Дейтке, могут выбирать: строить собственный стартап или получить сотни миллионов, перейдя в крупнейшую корпорацию.

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