ВСУ отбросили врага на 3 км от границы с Днепропетровской областью 20.08.2025, 9:42

3,546

Военная операция продолжалась и днем, и ночью.

Перед украинскими бойцами из 425-го ОШП «Скала» была поставлена задача зачистить от вражеских войск административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Были созданы группы, которые при поддержке аэроразведки и огневой помощи должны были отбросить врага обратно на территорию Донецкой области.

Вчера в Сети появились первые детали спецоперации, которая началась еще 14 июня, сообщает канал «Украина 365».

Боевые группы выдвинулись на выполнение военного задания на бронетехнике. После этого началась зачистка адмиграницы длиной 2,5 км.

Группа в районе Орехово получила задание двигаться вдоль границы Днепропетровщины и Донбасса. Группа в районе Котляровки (оба населенных пункта — Покровский район) получила задание двигаться на восток, зачищая лесополосы от врага.

Военная операция продолжалась и днем, и ночью. Противник бросал в бой неподготовленную пехоту, позади которой стоял загрядотряд. В конечном итоге в ходе продолжительных боев ВСУ создали логистический маршрут, зачистили окопы от врага и взяли под свой контроль лесопосадку южнее Котляровки.

Аналитики из ISW также сообщают о том, что ВСУ зачистили от подразделений 55-й и 74-й мотострелковых бригад один из районов на Новопавловском направлении. 18 и 19 августа российские войска атаковали в направлении самой Новопавловки, а украинские войска контратаковали в районе Филии. Один из Z-пабликов утверждает, что отныне большая часть Удачного является «серой зоной».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com