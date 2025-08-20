У военных Азербайджана появились морские дроны с ракетами и пулеметами
- 20.08.2025, 14:30
Безэкипажные катера создали турецкая судостроительная компания.
Военно-морские силы Азербайджана получили турецкие морские дроны Salvo, они могут нести управляемые ракеты и пулеметы.
Безэкипажные катера создали турецкая судостроительная компания Dearsan вместе с предприятиями Aselsan, Roketsan и Yaltes, теперь они работают в Каспийском море. Об этом сообщили аналитики милитари-портала Defense Express.
Впервые катера увидели на учениях ВМС Азербайджана в Каспийском море после ухудшения региональной безопасности и отношений Баку с Москвой и Тегераном.
Salvo являются первыми боевыми морскими дронами на вооружении армии Азербайджана. Притом на учениях их видели без вооружения, а в передней части можно увидеть конструкцию, схожую на кабину, чего нет в оригинале.
Морской дрон Salvo – краткие характеристики
Длина БпЛА Salvo — 14,79 метра, а ширина — 3,83 метра. Осадка составляет 0,75 метра, а максимальная скорость — до 92 км/ч. Дальность действия — более 555 км).
В движение катер приводят два дизельных двигателя и два водомета. Отдельный дизельный генератор на нем стоит для питания оборудования.
В качестве вооружений у Salvo есть один дистанционно управляемый 12,7 мм пулемет со стабилизацией, пусковая установка для четырех ракет L-UMTAS или восьми Cirit — копии американского APKWS.
На представленных фото обозреватели заметили небольшой морской радар. Другая особенность этого безэкипажного катера — выдвижная мачта с оптико-прицельной станцией для увеличения дальности обзора и удобства наведения управляемых ракет.
Вероятно, Азербайджан развивает сферу морских беспилотников и вскоре можно ожидать, что на вооружении их ВМС будут дроны типа украинских Magura, подытожили эксперты.