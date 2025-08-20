Лукашенко поддержал ядерную программу Ирана
Диктатор заявил о «мирном атоме».
Лукашенко по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, которые прошли во Дворце Независимости 20 августа, сказал, что Беларусь поддерживает Иран в развитии «мирного атома», пишет БелТА.
Отметим, мирная атомная программа атома Ирана вызывает много подозрений. Инспекторы МАГАТЭ, которых иранские власти допускали на свои предприятия и реакторы, долгое время не находили следов обогащения урана, однако в 2003 году удалось обнаружить первые центрифуги.
19 марта этого года Дональд Трамп выдвинул Ирану в лице Верховного лидера этой страны аятоллы Хаменеи ультиматум. «Мы не можем позволить им получить ядерное оружие», — заявил Трамп в письме, переданном иранским властям. Этот шаг привел к серии ирано-американских встреч при посредничестве Омана, которые так и не смогли привести к конструктивному результату. На 61-й день ультиматума Израиль начал свою операцию по уничтожению объектов иранской ядерной программы.
В ночь на 22 июня 2025 года военно-воздушные и военно-морские силы США провели военную операцию под кодовым названием «Полуночный молот» против нескольких ядерных объектов в Иране. Среди них — завод по обогащению урана Фордо, ядерный объект в Нетензе и Исфаханский центр ядерных технологий и исследований. Эти ядерные объекты являлись одними из наиболее значимых центров по обогащению урана в Иране.