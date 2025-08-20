В Госдуме РФ потребовали включить песни Газманова и «Шамана» в репертуар детских садов 5 20.08.2025, 16:32

Детей хотят приучать к пропаганде с ранних лет.

С 1 сентября российские школьники начнут изучать на уроках музыки «патриотические произведения» современных исполнителей, в числе которых названы «Шаман» (Ярослав Дронов) и Олег Газманов. Однако в Государственной думе считают, что этого недостаточно: первый заместитель председателя комитета по просвещению Михаил Берулава в интервью «Абзацу» призвал распространить данную инициативу и на дошкольные образовательные учреждения, пишет The Moscow Times.

«Песни Газманова и «Шамана» хорошие. Это отличное начало для воспитания. Я считаю, что такая музыка будет развивать патриотическое чувство», — заявил депутат, добавив, что Россию надо любить, ведь «это страна великая». Чтобы придать словам вес, Берулава привел пример, якобы взятый из педагогической практики Антона Макаренко: «Однажды к Макаренко обратился товарищ с вопросом: «Как воспитать ребенка? Ему всего одиннадцать месяцев». На что педагог ответил: «Друг, ты опоздал ровно на одиннадцать месяцев»».

Еще в январе депутат Сергей Колунов анонсировал введение с первого сентября 2025 года обязательного исполнения «патриотических» композиций указанных авторов, а также группы «Любэ», на уроках музыки в школе для учащихся 1–8 классов. «К середине февраля будет составлен рабочий вариант песенника, а к лету он пройдет обсуждение с экспертами. С осени дети уже будут изучать патриотические песни современных авторов», — говорил парламентарий.

Среди произведений, которые должны войти в программу, он называл «Встанем» в исполнении «Шамана», «Подмосковные вечера» и «Не надо печалиться». Депутат также высказывал недовольство в связи с тем, что в действующей школьной программе, за исключением гимна, практически отсутствуют «патриотические композиции», зато присутствуют джаз и даже The Beatles.

Колунов неоднократно затрагивал эту тему: весной 2024-го он уверял, что Минпросвещения поддержало идею включения «патриотических песен» в учебный процесс, а чуть раньше утверждал, что сами родители и педагоги якобы просят добавить в школьную программу «патриотический плейлист».

Параллельно с музыкальными инициативами в системе образования продолжается реализация пропагандистского проекта «Разговоры о важном», запущенного в сентябре 2022 года. Несмотря на то, что формально они не входят в обязательную образовательную программу, родители сообщают о давлении на детей, вплоть до угроз отчисления за отказ от посещения.

По информации «Ведомостей», с первого сентября текущего года «Разговоры о важном» начнут проводить также в детских садах восемнадцати российских регионов, включая Москву. Занятия станут обязательными и на территориях частично оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Проект будет реализован в качестве эксперимента, по итогам которого Министерство просвещения может принять решение о его повсеместном внедрении во всех дошкольных учреждениях страны.

