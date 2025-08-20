закрыть
20 августа 2025, среда, 18:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbes: Почему пришло время использовать ИИ

  • 20.08.2025, 18:23
Forbes: Почему пришло время использовать ИИ

Технологический прогресс невозможно «поставить на паузу».

Периоды нестабильности часто заставляют компании уходить в осторожную стратегию, откладывая инновации ради сохранения устойчивости. Однако последние пять лет — пандемия, экономические и геополитические потрясения — показали, что технологический прогресс невозможно «поставить на паузу». Эксперты уверены, что именно инвестиции в искусственный интеллект помогут компаниям выйти из кризиса успешнее конкурентов, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Искусственный интеллект в ближайшее время станет частью всех ключевых бизнес-процессов — от рутинных операций до стратегических решений, определяющих конкурентные преимущества компаний. И даже такие факторы, как тарифные барьеры или экономическая нестабильность, не смогут остановить этот тренд. Именно поэтому руководителям стоит уже сегодня уделить приоритетное внимание подготовке к внедрению ИИ.

Основой подготовки могут стать следующие моменты:

Качество данных и управление ими. Чистые и доступные данные — фундамент возможностей ИИ. Необходимы современные платформы и четкие правила работы с информацией.

Безопасная и масштабируемая инфраструктура. Эффективная ИТ-база, очищенная от избыточных решений, дает ресурсы для внедрения ИИ.

Стратегия развития ИИ. Приоритет следует отдавать проектам с измеримым эффектом и долгосрочной ценностью.

Эксперты отмечают, что сейчас не время гнаться за «самыми громкими» проектами. В условиях сокращения расходов бизнесу стоит делать ставку на простые и быстро внедряемые решения, закладывая фундамент для будущего роста.

История пандемии показала, что компании, укрепившие свои технологические основы заранее, быстрее адаптировались к удаленной работе и новым каналам продаж. Аналогично, именно подготовленные организации окажутся в лидерах в эпоху ИИ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев