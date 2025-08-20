Forbes: Почему пришло время использовать ИИ 20.08.2025, 18:23

Технологический прогресс невозможно «поставить на паузу».

Периоды нестабильности часто заставляют компании уходить в осторожную стратегию, откладывая инновации ради сохранения устойчивости. Однако последние пять лет — пандемия, экономические и геополитические потрясения — показали, что технологический прогресс невозможно «поставить на паузу». Эксперты уверены, что именно инвестиции в искусственный интеллект помогут компаниям выйти из кризиса успешнее конкурентов, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Искусственный интеллект в ближайшее время станет частью всех ключевых бизнес-процессов — от рутинных операций до стратегических решений, определяющих конкурентные преимущества компаний. И даже такие факторы, как тарифные барьеры или экономическая нестабильность, не смогут остановить этот тренд. Именно поэтому руководителям стоит уже сегодня уделить приоритетное внимание подготовке к внедрению ИИ.

Основой подготовки могут стать следующие моменты:

Качество данных и управление ими. Чистые и доступные данные — фундамент возможностей ИИ. Необходимы современные платформы и четкие правила работы с информацией.

Безопасная и масштабируемая инфраструктура. Эффективная ИТ-база, очищенная от избыточных решений, дает ресурсы для внедрения ИИ.

Стратегия развития ИИ. Приоритет следует отдавать проектам с измеримым эффектом и долгосрочной ценностью.

Эксперты отмечают, что сейчас не время гнаться за «самыми громкими» проектами. В условиях сокращения расходов бизнесу стоит делать ставку на простые и быстро внедряемые решения, закладывая фундамент для будущего роста.

История пандемии показала, что компании, укрепившие свои технологические основы заранее, быстрее адаптировались к удаленной работе и новым каналам продаж. Аналогично, именно подготовленные организации окажутся в лидерах в эпоху ИИ.

