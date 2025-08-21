В России с начала продаж смогли продать только один «Москвич-8» 1 21.08.2025, 3:59

Новый «Москвич» позиционируется как флагманский кроссовер марки.

Новый семиместный кроссовер «Москвич 8», цена которого стартует от 2,98 млн рублей, полностью провалился на рынке. Спустя две недели после начала продаж дилерским центрам удалось реализовать лишь один автомобиль. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на менеджера дилерского центра «Рольф» в Химках.

«Все комплектации есть, а очереди нет», — констатировал представитель салона. Единственная сделка была заключена в середине августа, и с тех пор новых покупателей не появилось. Корреспондент Autonews, посетивший шоурум, подтвердили отсутствие какого-либо ажиотажа: в салоне, по его словам, не было ни одного потенциального клиента.

История выхода «Москвича 8» на рынок сопровождалась постоянными переносами сроков. Первоначально модель должна была появиться в продаже еще в 2024 году, однако этого не случилось. В феврале 2025-го сообщалось о старте продаж в конце зимы, но и эти планы не были реализованы, а сроки вновь были сдвинуты.

Новый «Москвич» позиционируется как флагманский кроссовер марки. Его габариты составляют 4824×1870×1756 мм. Машина оснащена массивной решеткой радиатора со светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью, системой кругового обзора, беспроводной зарядкой для телефона и салоном с отделкой из двухцветной кожи. Под капотом установлен бензиновый двигатель GDI мощностью 174 л. с., работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Сложности с продажами «Москвича 8» происходят на фоне общего спада российского авторынка. По данным агентства «Автостат», в первом полугодии 2025 года в стране было продано 530,4 тыс. новых легковых автомобилей. Если учитывать также грузовики и автобусы, общий объем рынка составил 601,8 тыс. машин. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи легковых автомобилей снизились на 26%, автобусов — почти на 60%, а тяжелых грузовиков — на 55,9%.

В результате падения спроса не менее четырех российских автопроизводителей были вынуждены перевести персонал на четырехдневную рабочую неделю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com