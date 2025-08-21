закрыть
В Ростовской области РФ мощно пылает НПЗ

  • 21.08.2025, 7:55
В Ростовской области РФ мощно пылает НПЗ

После атаки БПЛА.

Ночью 21 августа беспилотники атаковали Россию: под ударом в частности оказалась Ростовская область, где поднялся пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Ранее этот объект уже был атакован.

Вероятно, дроны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который специализируется на производстве мазута, печного, судового, и дизельного топлива, прямогонного бензина. Об атаке по объекту нефтяной промышленности России сообщили местные Telegram-каналы.

В сети сообщили, что на месте удара поднялся сильный пожар.

«ВСУ ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области. Начался пожар», — информировало медиа Astra.

По данным медиа, по меньшей мере 5 взрывов прозвучало над городом Новошахтинск, где работает НПЗ. Также в сети показали кадры последствий атаки БПЛА.

OSINT-каналы отмечают, что Новошахтинский НПЗ в Ростовской области находился под обороной нескольких российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а также тактического зенитного ракетного комплекса «Тор».

Официальной информации об атаке от российских властей на момент публикации не поступало. Подтверждение атаки по Новошахтинском НПЗ от военных также еще не поступало.

