В Ростовской области РФ мощно пылает НПЗ
- 21.08.2025, 7:55
После атаки БПЛА.
Ночью 21 августа беспилотники атаковали Россию: под ударом в частности оказалась Ростовская область, где поднялся пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Ранее этот объект уже был атакован.
Вероятно, дроны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который специализируется на производстве мазута, печного, судового, и дизельного топлива, прямогонного бензина. Об атаке по объекту нефтяной промышленности России сообщили местные Telegram-каналы.
В сети сообщили, что на месте удара поднялся сильный пожар.
«ВСУ ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области. Начался пожар», — информировало медиа Astra.
По данным медиа, по меньшей мере 5 взрывов прозвучало над городом Новошахтинск, где работает НПЗ. Также в сети показали кадры последствий атаки БПЛА.
OSINT-каналы отмечают, что Новошахтинский НПЗ в Ростовской области находился под обороной нескольких российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а также тактического зенитного ракетного комплекса «Тор».
Официальной информации об атаке от российских властей на момент публикации не поступало. Подтверждение атаки по Новошахтинском НПЗ от военных также еще не поступало.