21 августа 2025, четверг, 15:39
Как ваш мозг адаптируется к цифровой эпохе

  • 21.08.2025, 14:23
Как ваш мозг адаптируется к цифровой эпохе

Одни навыки слабеют, а другие развиваются.

Современные технологии меняют не только привычки, но и сам способ мышления. По мнению специалистов, цифровая среда формирует у людей уникальные когнитивные «суперсилы», которые помогают адаптироваться к новым условиям, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее для решения проблем приходилось терпеливо искать ответы и работать с неопределенностью. Сейчас смартфоны и интернет позволяют устранять сомнения за секунды. В результате одни навыки слабеют, а другие развиваются.

Исследования показывают, что частое использование технологий влияет на внимание, пространственное восприятие и когнитивный контроль. Например, игры и просмотр ТВ улучшают концентрацию, а социальные сети могут ее снижать. При этом среднее время фокусировки онлайн составляет всего 40 секунд, а цифровое чтение меняет нейронные пути, отвечающие за глубокую обработку информации.

Специалисты выделяют три типа адаптации мышления:

Глубокие мыслители – способны долго удерживать внимание на сложных задачах, находить креативные решения.

Быстрые синтезаторы – умеют оперативно собирать информацию, решать задачи и связывать данные из разных источников.

Навигаторы паттернов – гибко переключаются между быстрым и глубоким мышлением, объединяя обе стратегии в работе и жизни.

Понимание своего когнитивного стиля помогает использовать сильные стороны, а не бороться с ними. Это важно для эффективного сотрудничества, планирования и принятия решений в цифровую эпоху.

Специалисты рекомендуют наблюдать за своими реакциями на информационные пробелы и работать с ними. Иногда полезно не сразу искать ответ онлайн, а дать мозгу «мини-тренировку». Такие привычки помогают развивать уникальные когнитивные способности и успешно адаптироваться к современному миру.

