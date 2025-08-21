Как ИИ влияет на критические навыки у школьников 21.08.2025, 18:39

Интеллект нуждается в тренировке.

Современные школьные задания вроде «Проанализируйте причины революции и выделите главную» становятся легкой задачей для ИИ. Сервисы быстро создают тексты с аргументами, доказательствами и логичной структурой, которые выглядят как результат глубокого анализа. Но в реальности это имитация мышления, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Суть проблемы в том, что школы и университеты оценивают конечный результат, а не сам процесс мышления. Традиционные критерии проверяют структуру работы, корректность доказательств и стиль изложения — все это ИИ выполняет безупречно. В итоге невозможно отличить час размышлений студента от нескольких удачных запросов к машине. Возникает парадокс: навыки работы с ИИ поощряются, тогда как самостоятельное критическое мышление теряет ценность.

Можно сравнить ИИ с электровелосипедом: «нагрузка меньше, усилия умножены». Но когнитивные навыки, как мышцы, развиваются через сопротивление. Без «педалей» способности к анализу не формируются.

Что исчезает? Умение бороться с противоречиями, строить собственные аргументы, отслеживать ход мысли. Внешне видны признаки критического мышления — сложная лексика, несколько точек зрения, логика. На деле — лишь результат работы алгоритма.

Выход заключается в реформе системы оценивания. Нужно требовать от студентов объяснения логики своих рассуждений, применения аналитики к новым ситуациям и демонстрации моментов, когда они меняли точку зрения. Лишь такой подход позволит сохранить ценность настоящего мышления и избежать превращения обучения в «спектакль».

