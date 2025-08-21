Любимая газета Трампа вышла с красноречивой обложкой о Путине 21.08.2025, 20:30

Любимая газета президента США Дональда Трампа New York Post призвала его увеличить давление на Россию, в частности в экономике, которую глава Кремля Владимир Путин использует для финансирования своей военной машины.

В редакционной статье NYP отмечается, что Трамп как можно скорее хочет заключить мирное соглашение, поэтому в короткий период организовал саммит с российским диктатором на Аляске, а затем, через три дня, собрал европейских лидеров в Белом доме.

В то же время Путин «отблагодарил» за его усилия, затягивая процесс, пишет газета. Россия даже не соглашается на встречи между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча может состояться только после выполнения определенных условий, что обычно невозможно, а любые обещания Запада защитить Украину без российского вето, по версии главы МИД РФ Сергея Лаврова, является «дорогой в никуда», отмечает NYP.

Авторы статьи отметили, что за выходные после саммита на Аляске Россия убила 14 украинских гражданских. После встречи Трампа и Зеленского в понедельник, Россия выпустила 270 беспилотников и 10 ракет — больше всего за август. С тех пор обстрелы только усилились.

Газета также вспомнила о том, что Трамп недавно заявлял о стремлении завершить войну, чтобы «попасть в рай».

«Если я могу спасти 7000 человек от гибели каждую неделю, я думаю, это достаточно… я хочу попробовать попасть в рай, если это возможно. Я слышал, что у меня дела не очень. Говорят, я на самом дне тотемного столба. Но если попаду в рай, это [завершение войны] будет одной из причин», — сказал американский президент в интервью на Fox News.

New York Post отмечает, что это «благородная цель» — даже достойная Нобелевской премии, — но она недостижима, если Путина не заставить сесть за стол переговоров.

«Но какое давление оказывается на Россию? Можно было бы подумать, что это большое количество погибших на войне, но Путин не озабочен вредом, который наносит собственному народу. Он утверждает, что это необходимая жертва», — говорится в публикации.

Газета подчеркивает, что Путин понимает только один язык — язык финансов, и сейчас российская экономика испытывает серьезное давление из-за расходов на войну, резкого роста инфляции и международных санкций.

New York Post подчеркнула необходимость введения вторичных санкций, направленных на теневые рынки, через которые российский диктатор финансирует свою военную машину. Газета считает, что усиление санкций заставит Россию изменить свою стратегию и прийти к переговорам.

«Именно угроза таких санкций со стороны США 8 августа убедила Путина согласиться на саммит на Аляске. Но с тех пор Путин только „водил нас за нос“. Хватит. Вы же понимаете, господин президент, что сила говорит сама за себя», — пишет газета.

По мнению New York Post, чтобы посадить Путина за стол переговоров, США должны:

– Ввести новые санкции,

– Увеличить тарифы,

– Найти креативные способы, чтобы перекрыть торговлю РФ нефтью и минералами.

«Это быстро привлечет внимание Москвы. Это заставит Путина двигаться с такой же скоростью, как и вы. И это, с Божьей помощью, остановит убийства», — подытожила газета в своем обращении к американскому президенту.

