В Москве возник коллапс на Павелецком вокзале 22.08.2025, 13:39

Из-за ударов ВСУ по железнодорожному узлу в Воронежской области.

На Павелецком вокзале в Москве, который обслуживает в том числе южное направление, произошел коллапс после атаки украинских дронов на железнодорожную станцию в Воронежской области, приведшей к масштабным задержкам движения.

На вокзале днем 22 августа столпились десятки людей, которые ожидали задерживающиеся поезда, кадры с места публикует Msk1. Всего с нарушением расписания следовали порядка 50 составов. Максимальное время задержки — до 4 часов, уверяли в РЖД. Согласно данным онлайн-табло, с опозданием на 83 минуты на Павелецкий вокзал прибыл состав № 562С с Имеретинского курорта, на 204 минуты задержался поезд № 033С из Владикавказа, на час — № 174С из Евпатории.

По информации РЖД, на утро пятницы всего в конечные пункты прибыли 17 задержанных поездов, а 59 — были введены в график. Для сокращения отставания монополия уменьшает стоянки опаздывающих составов и осуществляет «нагон времени».

Беспилотники ВСУ атаковали Воронежскую область в ночь на 21 августа. Как сообщал глава региона Александр Гусев, вследствие «падения БПЛА» повреждения получил один из объектов энергетики. «Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов», — отчитывался он.

В РЖД уточняли, что обломки дронов повредили контактную сеть в районе станций Журавка и Райновская на линии Россошь — Сохрановка. Помимо Павелецкого несколько поездов задерживались и на Казанском вокзале, отмечали в компании.

В прошлый раз сбои движения поездов на Павелецком вокзале имели место 21 июля. Как писала Baza, отправление составов, в том числе пригородных, задерживалось более чем на 2 часа, люди были вынуждены спать в зале ожидания. Тогда, впрочем, причиной сбоев была непогода: в Москве прошли сильные ливни.

