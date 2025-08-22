Умер народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов, автор хита «Фантазер» 11 22.08.2025, 14:45

Артист выступал против режимов Путина и Лукашенко.

В 78 лет умер народный артист Беларуси Ярослав Евдокимов, автор известного хита «Фантазер». Причиной смерти стал рак легких, сообщила ТАСС его вдова Ирина Евдокимова.

«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддержали Ярослава, давали силу и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!» — написала Ирина Евдокимова в соцсетях.

Ярослав Евдокимов — уроженец украинского Ровно. Он прославился в 1980-е годы как солист Белорусской государственной филармонии. Наиболее известные его песни — «Фантазер», «Колодец», «За белою рекой», «Розы белые», «Все сбудется».

Евдокимов был заслуженным артистом Белорусской ССР (1980), народным артистом Белорусской ССР (1989), народным артистом России (2006).

В 1996 году певец переехал в Москву, в 2009-м получил гражданство РФ. При этом активно участвовал в фестивалях в Украине и поддерживал культуру этой страны.

В 2017 году Евдокимов обвинил российские власти в развязывании войны на юго-востоке Украины: «Я считаю, что это трагедия страшная. Я обвиняю во всем Кремль, Путина, гоп-компанию кремлевскую. Украинцы им никогда этого не простят. Они погубили молодые жизни, около 10 000 человек. За что? Что, им Донбасс нужен? Крым нужен?»

Также он высказывался против того, чтобы президент страны занимал свой пост более двух сроков.

Ярослав Евдокимов шедеврально исполнил многие песни на слова Геннадия Буравкина, Владимира Некляева. К сожалению, многие их даже не слышали, потому что в лукашенковские времена и Некляев, и Буравкин, и сам Евдокимов попали в черные списки. В результате конец жизни этого талантливого певца прошел не в Беларуси.

