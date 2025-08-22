закрыть
Украинские защитники впервые сбили дрон-матку «Орлан» с двумя ударными дронами

  • 22.08.2025, 15:02
  • 1,568
Украинские защитники впервые сбили дрон-матку «Орлан» с двумя ударными дронами

Уникальный случай.

Украинские защитники впервые уничтожили российский дрон-«Орлан», который оккупанты использовали как носитель ударных FPV. Беспилотник нес под крыльями два дрона-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 118-й ОМБр.

Зенитчики 118 отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский дрон-«матку» Орлан, который нес под крыльями два FPV-дрона.

Фото: Getty Images

До этого пилоты взвода преследователей уже сбивали десятки вражеских разведчиков - Орлан, Zala и Supercam, однако «матку» удалось уничтожить впервые.

«В очередной раз доказываем: небо над нами - под контролем!», - добавили военные.

Фото: Getty Images
