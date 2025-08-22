СМИ: Украина в рекордный срок разработала достающую до Урала ракету 22.08.2025, 15:28

Фото: Fire Point

Как раз к призыву Трампа бить по России.

Первая украинская дальнобойная ракета собственного производства может лететь 3000 км, то есть способна достать до объектов практически на всей европейской территории России. Ее презентация совпала с усилиями западных союзников Киева по разработке гарантий безопасности, которые должны защитить Украину после окончания войны. Войну эту «очень трудно» выиграть, если не обстреливать интервента, заявил Дональд Трамп после того, как в Москве отказались поддержать гарантии для Украины и быстро организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

«Мы не хотели обнародовать эту информацию, но, похоже, время пришло. «Фламинго» – это крылатая ракета большой дальности, способная нести боеголовку весом 1150 кг и залететь в Россию на 3000 км», – рассказала Politico Ирина Терех, генеральный и технический директор компании Fire Point. По ее словам, на разработку и производство, от идеи до первых успешных испытаний на поле боя, ушло менее девяти месяцев. «Я не скажу вам точную скорость, но она быстрее, чем все остальные ракеты, которые у нас сейчас есть», – добавила Терех.

На этой неделе Associated Press представило первые фотографии ракеты, а Зеленский назвал ее «самой успешной ракетой, что у нас есть». К концу декабря или в начале января февраля начнется массовое производство «Фламинго», добавил он. Fire Point сообщила AP, что сейчас выпускает одну ракету в сутки, а к октябрю рассчитывает наладить производство минимум семи (в год получится 2555).

Если Fire Point удастся выйти на такие показатели, Украина может получить новое и очень ценное средство для нанесения более разрушительных, чем сейчас, ударов по ключевым целям на территории России, пишут эксперты специализированного портала The War Zone, проанализировав появившиеся фотографии и данные:

[Используемая во «Фламинго»] реактивная ракетная тяга дает преимущества в скорости и живучести при проникновении вглубь российской территории, особенно по сравнению с переоборудованными легкими самолетами и другими беспилотниками большой дальности, на которые Украина сейчас полагается при нанесении ударов такого рода. Заявленный размер боеголовки в сочетании со скоростью реактивного двигателя также даст ракете возможность пробивать более прочные объекты, что откроет [для ударов] совершенно новый набор целей.

По данным Fire Point, производимые ею дроны FP-1 сейчас наносят 60% дальнобойных ударов по России. Но максимальная дальность их полета составляет 1600 км, а вес боеголовки – всего 60 кг.

«Фламинго» встает на боевое дежурство в ситуации, когда президент Трамп приложил значительные усилия, чтобы договориться о завершении войны. Для этого он даже встретился на Аляске с Путиным. Но озвученные затем Трампом сроки встречи президентов России и Украины, а также меры по обеспечению послевоенной безопасности последней натолкнулись на жесткое противостояние Москвы. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия должна участвовать в гарантиях (то есть иметь возможность заблокировать военную помощь Украине в случае собственного повторного нападения), а без этого никакие договоренности невозможны.

После этого Трамп со словами «Впереди интересные времена!!!» написал в своей соцсети Truth Social: «Очень трудно, если вообще возможно, выиграть войну, не атакуя страну-интервента. Это как великая команда в спорте, у которой фантастическая защита, но которой не разрешают играть в нападении. Шансов на победу нет! Так и с Украиной и Россией. Гнилой и чудовищно некомпетентный Джо Байден не позволял Украине ОТВЕЧАТЬ УДАРОМ НА УДАР, только ЗАЩИЩАТЬСЯ. Что из этого вышло?».

В России уже попытались представить украинские результаты ничтожными. ТАСС объявил устами эксперта (им выступил Александр Степанов из Института права и национальной безопасности РАНХиГС), что Fire Point не сама разработала «Фламинго», а якобы воспользовалась ракетой FP-5 компании из ОАЭ Milanion Group, с которой она уже сотрудничает. По словам Степанова, это свидетельствует том, что «реальный военно-технический производственный потенциал на Украине фактически ликвидирован системными комбинированными ударами ВС РФ с применением высокоточных комплексов и ударных дронов».

The War Zone смотрит на ситуацию иначе: «Если Fire Point удастся достичь хотя бы нынешней [производственной] цели семь ракет в сутки, это может значительно дополнить арсенал Украины. Помимо задействования собственного потенциала Fire Point может обратиться к иностранным партнерам, чтобы расширить возможности по производству "Фламинго", если она уже не делает этого в сотрудничестве с Milanion».

The War Zone также приводит для сравнения тактико-технические характеристики ракеты от Milanion: максимальная скорость – до 950 км/ч, размах крыла – 6 м, максимальный вес – 6000 кг.

Ракета, которая уже запускалась по российским объектам, полностью украинского производства, настаивает Терех:

Мы наблюдали за реакцией русских на наши первые миссии, и могу сказать, что чем успешнее была миссия, тем больше они старались заглушить весь резонанс вокруг нее.

Необычное название и первоначальный цвет ракеты (нос, в котором размещается боеголовка, был окрашен в розовый) – шутка сотрудников, или, скорее, сотрудниц Fire Point, которые таким образом подчеркнули свою роль в войне. «Наши первые ракеты были розовыми; все испытания они прошли розовыми, но потом нам пришлось изменить цвет из-за требований военного камуфляжа… Это такой женский штрих, – сказала Терех Politico. – Для ракеты, которая может пролететь 3000 километров, не нужно страшное название. Главная задача ракеты – быть эффективной».

