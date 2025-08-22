закрыть
Зеленский о встрече с Путиным: Давайте говорить о дате и месте

1
  • 22.08.2025, 16:55
  • 1,190
Зеленский о встрече с Путиным: Давайте говорить о дате и месте
Владимир Зеленский

Украина готова к переговорам.

Украина не хочет выдвигать дополнительных условий для начала диалога с российским диктатором Владимиром Путиным и ожидает согласования конкретной даты и места встречи.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает «РБК-Украина».

Он отметил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом о трехсторонней встрече, которая нужна.

«Потом у него была связь с российской стороной. Он сказал, давайте сначала сделаем двусторонний трек, и это предложение россиян, он сказал, а потом трехсторонний», - рассказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что готов к встрече с Путиным.

«Я не хочу, чтобы мы ставили какие-либо условия, которые потом кто-то будет использовать как преграды к окончанию войны. Поэтому я сказал, мы готовы», - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина готова поддержать двустороннюю, а затем и трехстороннюю встречи.

«Если президент Трамп говорит, что именно в таком формате мы можем дальше говорить, мы готовы поддержать двусторонний трек, а затем трехсторонний. Давайте говорить о дате и говорить о месте. Это все, что есть на данный момент у меня», - заявил он.

