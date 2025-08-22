Зеленский о встрече с Путиным: Давайте говорить о дате и месте

Зеленский о встрече с Путиным: Давайте говорить о дате и месте1
- 22.08.2025, 16:55
- 1,190
Украина готова к переговорам.
Украина не хочет выдвигать дополнительных условий для начала диалога с российским диктатором Владимиром Путиным и ожидает согласования конкретной даты и места встречи.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает «РБК-Украина».
Он отметил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом о трехсторонней встрече, которая нужна.
«Потом у него была связь с российской стороной. Он сказал, давайте сначала сделаем двусторонний трек, и это предложение россиян, он сказал, а потом трехсторонний», - рассказал Зеленский.
Президент Украины добавил, что готов к встрече с Путиным.
«Я не хочу, чтобы мы ставили какие-либо условия, которые потом кто-то будет использовать как преграды к окончанию войны. Поэтому я сказал, мы готовы», - подчеркнул он.
Зеленский добавил, что Украина готова поддержать двустороннюю, а затем и трехстороннюю встречи.
«Если президент Трамп говорит, что именно в таком формате мы можем дальше говорить, мы готовы поддержать двусторонний трек, а затем трехсторонний. Давайте говорить о дате и говорить о месте. Это все, что есть на данный момент у меня», - заявил он.