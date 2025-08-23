ВСУ перекрыли финансовый кислород одному из крупнейших НПЗ России 2 23.08.2025, 10:41

На предприятии перестали платить зарплату.

Кризис нарастает На одном из крупнейших НПЗ юга России, который уже несколько раз был атакован украинскими дронами, перестали платить зарплату.

Атаки Сил обороны Украины на предприятия в РФ, снабжающие российские оккупационные войска, являются эффективными и ослабляют военную машину Путина. Об этом, в частности, свидетельствует ситуация на Новошахтинском НПЗ, который с момента полномасштабного российского вторжения уже пять раз подвергался атакам.

Как сообщает российский паблик «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источники на заводе, на этом предприятии уже пять месяцев не выплачивают зарплату работникам, а последняя атака, приведшая к пожару, усугубила ситуацию, передает Dialog.UA.

Проблемы с зарплатами связаны с задержками выплат со стороны генерального заказчика предприятия – компании «НЗПН Инжиниринг», которая не перечисляет деньги подрядным организациям.

Сотрудники завода обращались к ростовскому губернатору Юрию Слюсарю, но ответа не последовало. Новошахтинский НПЗ обеспечивал 1,7% мощностей по нефтепереработке в России.

Этот завод стал первым крупным НПЗ, построенным в России с нуля за последние 30 лет. Последний удар по предприятию был осуществлен в ночь на 21 августа. Он привел к пожару на объекте, и по состоянию на вечер 22 августа возгорание не было ликвидировано.

Упомянутый завод далеко не единственное предприятие в РФ, где сейчас наблюдаются проблемы с зарплатами. По состоянию на конец мая общая задолженность крупных предприятий по зарплате выросла в более чем три раза – до 1,66 млрд рублей. Также с начала текущего года более 100 тысяч россиян были переведены на неполную занятость или отправлены в простой, что указывает на рост скрытой безработицы.

