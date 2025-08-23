Мужчина в Столбцовском районе погиб из-за сардельки

Мужчина в Столбцовском районе погиб из-за сардельки4
- 23.08.2025, 14:50
Что произошло?
В одной из деревень Столбцовского района от асфиксии погиб мужчина, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Жена обнаружила его бездыханное тело, вернувшись с работы.
Женщина вызвала милицию и скорую, но уже ничего нельзя было сделать. Эксперты ГКСЭ, приехавшие на место трагедии, не обнаружили признаков телесных повреждений на мужчине 1972 года рождения.
Была проведена экспертиза, в результате которой выяснилось, что причиной смерти стала «механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородным телом, а именно куском колбасного изделия с оболочкой».
К тому же в крови было обнаружено 3,6 промилле алкоголя. Это означает, что, перед тем как подавиться, мужчина употребил большое количество спиртного.
«Для живых лиц это считается тяжелой степенью острого алкогольного опьянения», – пояснили судебные эксперты.