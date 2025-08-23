Механик назвал пять марок самых долговечных авто 1 23.08.2025, 17:44

Все машины в рейтинге оказались японскими.

Каждый автомобиль когда-то достигает конца своего пути, однако некоторые марки отличаются длительным сроком службы. Механик рассказал, какие машины могут без критических проблем достичь пробега до 500 000 км.

О лучших авто для длительной эксплуатации рассказывает BestLife со ссылкой на механика автосервиса Accurate Automotive в Колорадо в США. Эти 5 марок способны одолеть практически любые дистанции. Примечательно, что все они — японские.

Тойота

В видео автосервиса Accurate Automotive из Колорадо в TikTok механик ответил, какие марки автомобилей могут проехать более 400 000 км без серьезных проблем при условии базового технического обслуживания. Он сразу вспомнил Toyota.

Ранее специалист автосервиса отмечал, что несмотря на замену компонентов в новых моделях и общеотраслевые проблемы с такими элементами, как системы кондиционирования воздуха, инженерия, целостность и долговечность автомобилей Toyota остаются неизменными.

«Я думаю, что самая большая вещь, которая действительно отличает Toyota от любого другого бренда, — это их гордость за свой продукт. Они хотят убедиться, что имеют продукт, за которым могут стоять и заботиться», — пояснил механик.

Фото: Toyota

Хонда

Вторым в списке самых долговечных автомобилей специалист вспоминает Honda, которая имеет репутацию надежности и доступного обслуживания. Механик объяснил, что это во многом связано с тем, как эти машины построены: для этого бренда «чуть более доступны» запасные детали и благодаря удачному проектированию их значительно легче ремонтировать. По его словам, даже самый сложный ремонт Honda занимает меньше времени, чем ремонт автомобилей других марок, но ломаются эти машины редко.

«Это уже действительно надежные автомобили. Honda очень редко на самом деле ломается. Когда же у вас случаются важные проблемы, отремонтировать их все равно относительно недорого. Это выгодная ситуация для всех!» — отметил работник автосервиса.

Фото: Honda

Субару

Чрезвычайно надежным автомобилем, по словам механика, считается также Subaru. Он признался, что это его самая любимая японская машина, и он сам владел несколькими автомобилями этой марки.

«Я думаю, что это замечательные долговечные и надежные автомобили, и интерьер и экстерьер этих автомобилей также очень крутые», — отметил специалист.

При этом он предупредил, что некоторых моделей Subaru все же следует избегать, в частности Subaru Tribeca.

«Она будто одна из худших машин, которые когда-либо существовали. У меня есть множество ужасных историй о Tribeca! Поэтому, если вы собираетесь покупать Subaru, не берите Tribeca: она того не стоит», — сказал механик.

Фото: Subaru

Лексус

Даже немалые деньги, отданные за автомобили премиум-класса, не гарантируют, что «железный конь» прослужит долго. Впрочем, по словам механика Accurate Automotive, это не касается моделей Lexus. Он отметил, что эти авто имеют прекрасную трансмиссию, отличные двигатели, и при этом их ремонт стоит недорого как для люксовой модели.

По его словам, это связано в том числе с тем, что Lexus является американской ветвью японской компании Toyota.

«Lexus — фантастический автомобиль! Я доверяю Lexus на все 100 процентов», — сказал механик.

Фото: Topcars UA

Акура

Так же подразделением японской Honda является производитель Acura. Считается, что этот бренд премиум-класса может преодолевать более 400 000 км только с базовым техническим обслуживанием. Это отделение концерна Honda, специализирующееся на выпуске автомобилей люкс-класса и спорткаров, предлагает в своих моделях больше функций.

«Я действительно считаю, что Acura, безусловно, выделяется самостоятельно как роскошный, надежный японский автомобиль», — сказал механик.

Он добавил, что запчасти, необходимые для ремонта Acura, идентичны запчастям для Honda, что упрощает ремонт таких авто. В этом специалист видит преимущество в приобретении Acura по сравнению с Honda.

Фото: Acura

