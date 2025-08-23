Лукашенко дал «зеленый свет» для рабочих из Пакистана
Подписан указ.
Лукашенко подписал указ, который одобряет проект меморандума о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Пакистана по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В документе сказано, что Министерство внутренних дел Беларуси получило право проводить переговоры по проекту меморандума и при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. У ведомства также есть полномочия подписать меморандум при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Ранее Лукашенко анонсировал, что есть заинтересованность привлечь пакистанских специалистов в Беларусь. По его словам, это может быть 100−150 тыс. человек. К примеру, привлечь таких работников могут на Барановичское ПХБО.