Лукашенко дал «зеленый свет» для рабочих из Пакистана 23.08.2025, 18:31

Подписан указ.

Лукашенко подписал указ, который одобряет проект меморандума о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Пакистана по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В документе сказано, что Министерство внутренних дел Беларуси получило право проводить переговоры по проекту меморандума и при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. У ведомства также есть полномочия подписать меморандум при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Ранее Лукашенко анонсировал, что есть заинтересованность привлечь пакистанских специалистов в Беларусь. По его словам, это может быть 100−150 тыс. человек. К примеру, привлечь таких работников могут на Барановичское ПХБО.

