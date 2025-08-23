закрыть
23 августа 2025, суббота, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко дал «зеленый свет» для рабочих из Пакистана

  • 23.08.2025, 18:31
Лукашенко дал «зеленый свет» для рабочих из Пакистана

Подписан указ.

Лукашенко подписал указ, который одобряет проект меморандума о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Пакистана по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В документе сказано, что Министерство внутренних дел Беларуси получило право проводить переговоры по проекту меморандума и при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. У ведомства также есть полномочия подписать меморандум при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Ранее Лукашенко анонсировал, что есть заинтересованность привлечь пакистанских специалистов в Беларусь. По его словам, это может быть 100−150 тыс. человек. К примеру, привлечь таких работников могут на Барановичское ПХБО.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина