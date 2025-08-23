СМИ: «Северный поток» подорвали тремя бомбами 3 23.08.2025, 19:24

4,776

Их установили четыре водолаза.

Задержанный в Италии украинец Сергей К. был не только одним из семи членов экипажа яхты Andromeda, с которой были совершены взрывы на газопроводах «Северный поток», но и, вероятно, руководил всей операцией как «координатор». Такой вывод сделала в опубликованном в субботу, 23 августа, совместном исследовании команда журналистов немецких газет Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, а также телеканала ARD, получившая доступ к ордеру на арест украинца, пишет «Немецкая волна».

Расследователи также ссылаются на имеющиеся у них данные Генеральной прокуратуры, Федерального уголовного полицейского управления и Федеральной полиции Германии. По информации SZ и журнала Der Spiegel, арестованный ранее был сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), однако 10 лет назад перешел на работу в «частный сектор» и был руководителем компании в энергетической отрасли.

В ордере на арест Сергей К. указан как соучастник. В числе прочего ему предъявлены обвинения в «умышленном взрыве взрывчатых веществ» и «разрушении объектов». Украинцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Три бомбы взорвали на глубине 70 м

«Согласно ордеру на арест, Сергей К. возглавлял и координировал диверсионную группу, состоявшую из четырех водолазов и специалиста по взрывным устройствам, которая в начале сентября 2022 года вышла на арендованной 12-метровой яхте Andromeda и за три недели пребывания на воде привела в действие три взрывных устройства весом от 14 до 27 кг на газопроводах на глубине более 70 метров», – говорится в расследовании. Взрывчатое вещество представляло собой смесь гексогена (RDX) и октагена (HMX), бомбы были оснащены часовыми детонаторами, уточняют там.

По данным следователей, 22 сентября Сергей К. сошел с борта яхты в населенном пункте Вик-ауф-Фер на севере Германии и был встречен водителем, который отвез его обратно в Украину. Затем другие подозреваемые, по всей видимости, вернулись на яхту Andromeda вблизи Варнемюнде, где она была арендована.

