Россию могут лишить радиочастот для гражданской авиации 23.08.2025, 20:15

Из-за глушения GPS над Балтикой.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) может лишить Россию прав на имеющиеся и новые радиочастоты для гражданской авиации в качестве ответа на массовые случаи глушения GPS в районе Балтийского моря, сообщает Bloomberg.

Финляндия, Эстония, Латвия и Литва в конце июня обратились с жалобой об усилении помех радионавигации со стороны России в Международный союз электросвязи (МСЭ), следует из письма, которое изучило агентство. В начале июля эти же страны вместе со Швецией и Польшей в письме в ИКАО сообщили об активизации российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В частности, Вильнюс отмечал 22-кратный рост частоты глушения сигналов GPS по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Управления по регулированию связи Литвы, число самолетов, которые подверглись воздействию помех, в первом полугодии 2025-го выросло примерно на 17% в сравнении с периодом с июля по декабрь 2024-го (с примерно 5100 до 6222 раз).

Количество случаев глушения Глобальной навигационной спутниковой системы Galileo (GNSS) над Польшей с июня 2024 по июль 2025 года взлетело более чем в семь раз, с 347 до 2,5 тыс. соответственно, сообщало Управление гражданской авиации республики.

Изучив данные о подобных нарушениях, в ИКАО пришли к выводу, что источником помех является Россия, говорится в ответном письме надзорного органа. В ИКАО выразили «серьезную обеспокоенность» безопасностью полетов, заявив, что если Россия в течение 30 дней не представит агентству меры для устранения помех, это будет считаться потенциальным нарушением международного права. Совет директоров МСЭ в свою очередь потребовал от Москвы немедленно прекратить вмешательство.

Согласно уставу ИКАО, нарушающим правила МСЭ государствам может быть приостановлена выдача новых разрешений на использование радиочастот, а также их защита. ИКАО и МСЭ являются учреждениями ООН.

