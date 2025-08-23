Украинские дроны парализовали Шереметьево 1 23.08.2025, 22:25

1,338

Введен план «Ковер».

Московский международный аэропорт «Шереметьево» сообщил, что в нем введены ограничения в рамках режима «Ковер».

Из сообщения не следует, что все рейсы временно прекращены, в нем говорится, что прибывающие и отбывающие рейсы обслуживаются «по факту возможности и очередности», но время ожидания для пассажиров может быть увеличено.

Около часа назад московский мэр Сергей Собянин сообщал о сбитии одного беспилотника, летевшего на российскую столицу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com