23 августа 2025, суббота, 23:01
Украинские дроны парализовали Шереметьево

1
  • 23.08.2025, 22:25
  • 1,338
Украинские дроны парализовали Шереметьево

Введен план «Ковер».

Московский международный аэропорт «Шереметьево» сообщил, что в нем введены ограничения в рамках режима «Ковер».

Из сообщения не следует, что все рейсы временно прекращены, в нем говорится, что прибывающие и отбывающие рейсы обслуживаются «по факту возможности и очередности», но время ожидания для пассажиров может быть увеличено.

Около часа назад московский мэр Сергей Собянин сообщал о сбитии одного беспилотника, летевшего на российскую столицу.

