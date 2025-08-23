Украинские дроны парализовали Шереметьево

Украинские дроны парализовали Шереметьево1
- 23.08.2025, 22:25
Введен план «Ковер».
Московский международный аэропорт «Шереметьево» сообщил, что в нем введены ограничения в рамках режима «Ковер».
Из сообщения не следует, что все рейсы временно прекращены, в нем говорится, что прибывающие и отбывающие рейсы обслуживаются «по факту возможности и очередности», но время ожидания для пассажиров может быть увеличено.
Около часа назад московский мэр Сергей Собянин сообщал о сбитии одного беспилотника, летевшего на российскую столицу.