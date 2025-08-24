Украинские дроны атаковали НПЗ в Сызрани

Украинские дроны атаковали НПЗ в Сызрани4
Удары попали на видео.
В ночь на 24 августа дроны атаковали несколько регионов России. Взрывалось, в частности, в Самарской области возле Сызранского нефтеперерабатывающего завода, сообщают местные власти и пропагандистские медиа, заметил сайт liga.net.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани, какое именно — он не уточнил.
Как сообщает пророссийский Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, в Сызрани Самарской области прогремело около пяти взрывов. По словам россиян, массированная атака на Сызрань продолжается уже более трех часов.
Проукраинские Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+ пишут, что дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод и публикуют видео с последствиями вероятного удара.