закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 11:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны атаковали НПЗ в Сызрани

4
  • 24.08.2025, 10:22
  • 2,354
Украинские дроны атаковали НПЗ в Сызрани

Удары попали на видео.

В ночь на 24 августа дроны атаковали несколько регионов России. Взрывалось, в частности, в Самарской области возле Сызранского нефтеперерабатывающего завода, сообщают местные власти и пропагандистские медиа, заметил сайт liga.net.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани, какое именно — он не уточнил.

Как сообщает пророссийский Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, в Сызрани Самарской области прогремело около пяти взрывов. По словам россиян, массированная атака на Сызрань продолжается уже более трех часов.

Проукраинские Telegram-каналы Supernova+ и Exilenova+ пишут, что дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод и публикуют видео с последствиями вероятного удара.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко