Стартап при поддержке Билла Гейтса создает универсальный «мозг» для роботов 24.08.2025, 11:00

Фото: FieldAI

Инициатива привлекла $405 миллионов.

Стартап FieldAI, поддерживаемый основателем Microsoft Биллом Гейтсом, привлек $405 млн для развития универсального «мозга» для роботов, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org). Новые инвестиции поступили от венчурного подразделения Nvidia, семейного офиса Джеффа Безоса и других крупных компаний.

FieldAI разрабатывает физически ориентированные модели, создавая роботов, способных действовать автономно в реальных условиях без карт, GPS и заранее заданных маршрутов. Технология позволяет роботам адаптироваться к различному окружению. Модели подходят для квадропедов, гуманоидов, колесных роботов и пассажирских транспортных средств.

Стартап уже внедрил свои решения в энергетику, строительство, производство, логистику и городскую доставку в США, Европе и Японии. Компания активно расширяет команду, добавив более 100 сотрудников и планируя удвоить численность к концу года.

Основная цель привлеченных средств — ускорение глобального масштабирования, развитие новых продуктов для передвижения и манипуляций, а также стратегический найм специалистов. Эксперты отмечают, что подход FieldAI к «внедренному интеллекту» позволяет безопасно масштабировать робототехнику и открывает новые экономические и социальные возможности.

FieldAI привлекает инженеров и ученых из DeepMind, Tesla Autopilot, SpaceX, NASA и Amazon, что позволяет компании находиться на переднем крае революции универсальной робототехники. Роботы с интеллектуальной автономией, способные адаптироваться к непредсказуемым условиям, отвечают на рост спроса на автоматизацию в условиях дефицита рабочей силы и повышения требований к безопасности и эффективности.

FieldAI позиционирует себя как лидер в развитии робототехники нового поколения, готовый превратить автономных роботов в промышленное решение мирового масштаба.

