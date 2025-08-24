закрыть
24 августа 2025, воскресенье
Россиян выбили из еще одного села в Донецкой области

  24.08.2025, 19:31
Россиян выбили из еще одного села в Донецкой области

Силы обороны Украины застали врага врасплох.

Силы обороны Украины добились новых территориальных успехов на Донетчине. Бойцы ГУР и Третьей штурмовой бригады выбили оккупантов из населенного пункта Новомихайловка, нанеся врагу большие потери.

Об этом украинская разведка информирует в своем Telegram-канале.

Украинская операция застала противника врасплох, об этом свидетельствует радиопереговоры оккупантов, которые были перехвачены украинскими военными. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать силы с других участков фронта.

Слаженная работа всех видов войск Сил обороны Украины позволила улучшить тактическое положение и усилить оборону на данном направлении.

По состоянию на данный момент Новомихайловка полностью зачищена от врага и находится под контролем украинской армии.

- Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть, – сказано в сообщении.

