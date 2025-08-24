Россиян выбили из еще одного села в Донецкой области

Россиян выбили из еще одного села в Донецкой области1
Силы обороны Украины застали врага врасплох.
Силы обороны Украины добились новых территориальных успехов на Донетчине. Бойцы ГУР и Третьей штурмовой бригады выбили оккупантов из населенного пункта Новомихайловка, нанеся врагу большие потери.
Об этом украинская разведка информирует в своем Telegram-канале.
Украинская операция застала противника врасплох, об этом свидетельствует радиопереговоры оккупантов, которые были перехвачены украинскими военными. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать силы с других участков фронта.
Слаженная работа всех видов войск Сил обороны Украины позволила улучшить тактическое положение и усилить оборону на данном направлении.
По состоянию на данный момент Новомихайловка полностью зачищена от врага и находится под контролем украинской армии.
- Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть, – сказано в сообщении.