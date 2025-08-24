Россиян выбили из еще одного села в Донецкой области 1 24.08.2025, 19:31

1,654

Силы обороны Украины застали врага врасплох.

Силы обороны Украины добились новых территориальных успехов на Донетчине. Бойцы ГУР и Третьей штурмовой бригады выбили оккупантов из населенного пункта Новомихайловка, нанеся врагу большие потери.

Об этом украинская разведка информирует в своем Telegram-канале.

Украинская операция застала противника врасплох, об этом свидетельствует радиопереговоры оккупантов, которые были перехвачены украинскими военными. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать силы с других участков фронта.

Слаженная работа всех видов войск Сил обороны Украины позволила улучшить тактическое положение и усилить оборону на данном направлении.

По состоянию на данный момент Новомихайловка полностью зачищена от врага и находится под контролем украинской армии.

- Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть, – сказано в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com