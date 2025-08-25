Россияне потеряли до 80% личного состава при атаке Юнаковки 25.08.2025, 10:16

1,664

Оккупантов отправили на штурм через открытое поле.

24 августа российские войска продолжили наступление на севере Сумской области, но не добились подтвержденного прогресса. При этом российские военкоры уверяют, что солдаты Путина сумели достигнуть южной окраины Юнаковки.

Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на Сумщине за 23-24 августа.

Эти два дня армия Путина продолжала атаковать позиции ВСУ на Сумщине, включая и район Юнаковки.

Днепровская группировка войск Украины сообщила, что ВСУ пресекли попытку ДРГ РФ пересечь госграницу в районе Проходов.

Z-канал, связанный с Северной группой войск РФ накануне заявил, что командование 237-го десантного полка ВС РФ приказало провести атаки на позиции ВСУ в восточной части Юнаковки через открытое поле. При этом часть офицеров ВС РФ выразила свой протест против такого приказа. В итоге атаки все же были проведены, в ходе которых 237-й десантный полк потерял до 80% личного состава. Сейчас он находится на отдыхе и восстановлении.

Сложная ситуация у врага в районе Бессаловки, так как ВС РФ не имеют путей логистики как в сам населенный пункт, так и из него.

На этом участке фронта бои ведут 76-я десантная дивизия в районе Юнаковки, а также 30-й мотострелковый полк продолжает вести бои на севере Сумщины.

