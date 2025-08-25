Семь надежд, связанных с ИИ, которые могут изменить мир 1 25.08.2025, 10:48

Будущее зависит от разумного подхода к технологиям.

Искусственный интеллект (ИИ) вызывает не только опасения, но и большие ожидания. При ответственном подходе он способен принести человечеству колоссальную пользу и решить глобальные проблемы, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org). Вот 7 ключевых надежд на ИИ:

Более осмысленная работа.

ИИ может избавить людей от рутинных задач, позволив сосредоточиться на творческих и аналитических процессах. Это повысит удовлетворенность трудом и эффективность.

Рост продуктивности.

Согласно исследованиям, использование ИИ повышает производительность работников в среднем на 64%. Главное — не допустить утраты критического мышления и ключевых навыков.

Научный прорыв.

Пример — AlphaFold от Google DeepMind, предсказывающий структуру белков. Также ИИ помогает находить новые антибиотики, способные бороться с устойчивыми инфекциями.

Революция в медицине.

ИИ уже диагностирует некоторые заболевания точнее врачей, ускоряет оформление документации и улучшает качество медицинских услуг. Однако важно контролировать риски: конфиденциальность, предвзятость, безопасность.

Борьба с климатическим кризисом.

ИИ оптимизирует энергосистемы, повышает эффективность солнечных и ветряных ферм, снижает расход воды в дата-центрах. Но необходимо учитывать высокое энергопотребление самих моделей.

Доступное образование.

ИИ персонализирует обучение, снижает нагрузку на учителей и может стать репетитором для студентов. Он также расширит доступ к качественному образованию в отдаленных регионах.

Более справедливое общество.

ИИ способен уменьшать предвзятость в найме, оценке и распределении ресурсов, а также повышать прозрачность госуслуг.

Будущее ИИ зависит от того, насколько ответственно мы его развиваем. При правильном подходе он может стать инструментом для создания более справедливого, образованного и устойчивого мира.

