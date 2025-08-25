Россияне набрали рекордный объем займов под 280% годовых, чтобы собрать детей в школу 4 25.08.2025, 15:38

При этом каждый четвертый пожаловался на финансовые трудности.

Перед началом нового учебного года россияне взяли рекордное число микрозаймов на подготовку детей к школе. В июле—августе на образовательные цели были выданы 4,6% всех займов «до зарплаты», говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR, результаты которого публикуют росСМИ.

Для сравнения: в те же месяцы 2024 года показатель составлял 3,3%, а еще годом ранее — 2,6%. При этом, согласно данным Центробанка, полная стоимость микрозайма без залога на сумму до 30 тыс. руб. и сроком на один месяц составляет 288% годовых, пишет The Moscow Times.

Также, как показало исследование, клиенты микрофинансовых организаций (МФО) начали раньше готовиться к новому учебному году. Так, в 2023 году основной пик выдач приходился на конец лета: в среднем каждый день в августе на образовательные цели брали займов на 57% больше, чем в июле. В 2024 году эта разница существенно сократилась: выдачи в августе лишь на 10% превышали июльские. В 2025-м соотношение изменилось на диаметрально противоположное: в среднем в июле на образование занимали на 65% активнее, чем в августе.

Аналитики WEBBANKIR объясняют такую динамику возросшими расходами на сборы детей к школе. При этом смещение спроса на более ранний период связано с желанием людей сэкономить, поскольку школьные товары дорожают к концу августа. В частности, россияне стремятся раньше купить детям портфели, учебники и канцтовары. Однако школьную форму многие по-прежнему предпочитают приобретать ближе к 1 сентября, чтобы она лучше подошла по размеру, отмечают аналитики.

Согласно подсчетам Superjob, с 2019 года траты на сборы ребенка в школу выросли в полтора–два раза, а самый резкий скачок пришелся на 2021–2023 годы. Так, в Москве средние расходы на сборы ребенка достигли 19 200 руб. (на 16% выше, чем в 2024 году), в Санкт-Петербурге — 17 500 руб. (+17% за год), Красноярске — 16 800 (+16%), Екатеринбурге — 16 900 (+14%), Казани — 16 700 (+13%), Волгограде — 13 900 (+9%) и Уфе — 13 800 (+7%). По данным опроса «СберСеллер», 65% россиян испытывают различные сложности с началом учебного года, при этом каждый четвертый (25%) пожаловался на финансовые трудности.

