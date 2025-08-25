Трамп: Я не диктатор

Трамп: Я не диктатор8
- 25.08.2025, 20:27
- 2,236
Об этом президент США заявил в ответ на критику его решения отправить Нацгвардию в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он «не диктатор» в ответ на критику его решения отправить войска Национальной гвардии в Вашингтон. Слова Трампа передает NBC News.
«Они говорят: он диктатор. Я не диктатор. Я человек со здравым смыслом, и я умный человек. И когда я вижу, что происходит с нашими городами, и ввожу войска... Вместо похвалы они говорят: «Вы пытаетесь захватить Республику». Эти люди больны», — сказал Трамп.
Он также заявил, что Белом дому «в некотором смысле следует подождать вводить войска, пока не попросят», утверждая, что в противном случае противники припишут себе заслугу в последующем снижении уровня преступности.