закрыть
25 августа 2025, понедельник, 21:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Я не диктатор

8
  • 25.08.2025, 20:27
  • 2,236
Трамп: Я не диктатор
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Об этом президент США заявил в ответ на критику его решения отправить Нацгвардию в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «не диктатор» в ответ на критику его решения отправить войска Национальной гвардии в Вашингтон. Слова Трампа передает NBC News.

«Они говорят: он диктатор. Я не диктатор. Я человек со здравым смыслом, и я умный человек. И когда я вижу, что происходит с нашими городами, и ввожу войска... Вместо похвалы они говорят: «Вы пытаетесь захватить Республику». Эти люди больны», — сказал Трамп.

Он также заявил, что Белом дому «в некотором смысле следует подождать вводить войска, пока не попросят», утверждая, что в противном случае противники припишут себе заслугу в последующем снижении уровня преступности.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев