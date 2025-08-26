закрыть
26 августа 2025, вторник, 10:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Взрывы в Крыму: уничтожены поезд с горючим и ж/д подстанция

3
  • 26.08.2025, 10:14
  • 1,794
Взрывы в Крыму: уничтожены поезд с горючим и ж/д подстанция

Удары нанесены в Джанкое и Красногвардейском.

В оккупированном Крыму зафиксировали пожар на железной дороге в Джанкое и на железнодорожной подстанции в Красногвардейске. В результате прилета дронов загорелся поезд, который перевозил топливо для армии Российской Федерации.

Удар по авантажному поезду в Джанкое состоялся второй раз за последнюю неделю, написали в Telegram-канале «Крымский ветер». Также выяснились последствия атаки дронов ВСУ по пункту дислокации комплексов ПВО С-300/С-400. Уточнили, что произошел пожар на мысе Чауда в трех домах неизвестного назначения, которые стояли неподалеку полигона, с которого запускали «Шахеды» по Украине, говорится в заметке.

Информация о чрезвычайной ситуации в Крыму появилась в сети около 8 часов 26 августа. Указывается, что в Джанкое есть попадания по железнодорожной инфраструктуре: первое произошло 21 августа. Также добавляется фото, на котором видим цистерну, охваченную огнем и дымом.

В следующей заметке говорилось о повреждении на станции Урожайная в селе Коасногвардейское. Указано, что произошел прилет по подстанции. На фото с места инцидента — столбы дыма над железнодорожными путями. Также уточняется, что информация предварительная

На Google maps можно обозначить точки, в которых, согласно данным «Крымского ветра», произошли дистанционные удары. Видим, что очаги возгорания расположены на расстоянии около 300 км (по прямой через Черное море).

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев