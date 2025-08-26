Взрывы в Крыму: уничтожены поезд с горючим и ж/д подстанция 3 26.08.2025, 10:14

1,794

Удары нанесены в Джанкое и Красногвардейском.

В оккупированном Крыму зафиксировали пожар на железной дороге в Джанкое и на железнодорожной подстанции в Красногвардейске. В результате прилета дронов загорелся поезд, который перевозил топливо для армии Российской Федерации.

Удар по авантажному поезду в Джанкое состоялся второй раз за последнюю неделю, написали в Telegram-канале «Крымский ветер». Также выяснились последствия атаки дронов ВСУ по пункту дислокации комплексов ПВО С-300/С-400. Уточнили, что произошел пожар на мысе Чауда в трех домах неизвестного назначения, которые стояли неподалеку полигона, с которого запускали «Шахеды» по Украине, говорится в заметке.

Информация о чрезвычайной ситуации в Крыму появилась в сети около 8 часов 26 августа. Указывается, что в Джанкое есть попадания по железнодорожной инфраструктуре: первое произошло 21 августа. Также добавляется фото, на котором видим цистерну, охваченную огнем и дымом.

В следующей заметке говорилось о повреждении на станции Урожайная в селе Коасногвардейское. Указано, что произошел прилет по подстанции. На фото с места инцидента — столбы дыма над железнодорожными путями. Также уточняется, что информация предварительная

На Google maps можно обозначить точки, в которых, согласно данным «Крымского ветра», произошли дистанционные удары. Видим, что очаги возгорания расположены на расстоянии около 300 км (по прямой через Черное море).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com