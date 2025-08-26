Взрывы в Крыму: уничтожены поезд с горючим и ж/д подстанция

Взрывы в Крыму: уничтожены поезд с горючим и ж/д подстанция3
Удары нанесены в Джанкое и Красногвардейском.
В оккупированном Крыму зафиксировали пожар на железной дороге в Джанкое и на железнодорожной подстанции в Красногвардейске. В результате прилета дронов загорелся поезд, который перевозил топливо для армии Российской Федерации.
Удар по авантажному поезду в Джанкое состоялся второй раз за последнюю неделю, написали в Telegram-канале «Крымский ветер». Также выяснились последствия атаки дронов ВСУ по пункту дислокации комплексов ПВО С-300/С-400. Уточнили, что произошел пожар на мысе Чауда в трех домах неизвестного назначения, которые стояли неподалеку полигона, с которого запускали «Шахеды» по Украине, говорится в заметке.
Информация о чрезвычайной ситуации в Крыму появилась в сети около 8 часов 26 августа. Указывается, что в Джанкое есть попадания по железнодорожной инфраструктуре: первое произошло 21 августа. Также добавляется фото, на котором видим цистерну, охваченную огнем и дымом.
В следующей заметке говорилось о повреждении на станции Урожайная в селе Коасногвардейское. Указано, что произошел прилет по подстанции. На фото с места инцидента — столбы дыма над железнодорожными путями. Также уточняется, что информация предварительная
На Google maps можно обозначить точки, в которых, согласно данным «Крымского ветра», произошли дистанционные удары. Видим, что очаги возгорания расположены на расстоянии около 300 км (по прямой через Черное море).