Россияне сдались в плен под Покровском
- 26.08.2025, 11:45
Перед этим украинские пограничники отбили атаку врага.
Украинские пограничники отбили вражеское наступление на Покровском направлении и взяли в плен группу оккупантов. В сети появилось видео.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Отмечается, что враг на этом участке пытается наступать небольшими группами. 24 августа бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования Черниговского отряда остановили атаку и пленили шестерых захватчиков.
При этом несколькими днями ранее украинские воины уже задержали еще трех российских военных.
Среди пленных - боевики как из оккупированных районов Донецкой области, так и из регионов России, в частности Удмуртии и Осетии.