Forbes: Nvidia делает ставку на оптические технологии 26.08.2025, 15:33

Фотоника станет ключевой технологией для ИИ.

Nvidia, крупнейшая технологическая компания США по рыночной капитализации, активно развивает оптические системы передачи данных. Новые коммутаторы Quantum‑X (InfiniBand) и Spectrum‑X, которые ожидаются в следующем году, обеспечат скорость до 1,6 Тб/с на порт, снизят энергопотребление, уменьшат задержки и повысят устойчивость крупных систем, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Оптическая технология, использующая свет вместо электрических сигналов, открывает новые возможности для масштабных систем ИИ и высокопроизводительных вычислений. В основе планов Nvidia — стратегия тайваньской TSMC под названием COUPE. Она предусматривает поэтапное повышение пропускной способности: от 1,6 Тб/с на оптическом модуле до 12,8 Тб/с.

Другие производители также активно внедряют оптику. Broadcom разрабатывает Ethernet-коммутатор Bailly с пропускной способностью 51,2 Тб/с, IBM интегрирует фотонику в дата-центры, а AMD завершила приобретение компании, занимающейся кремниевой фотоникой, чтобы расширить возможности для систем ИИ следующего поколения.

Эксперты отмечают, что фотоника станет ключевой технологией в вычислениях для ИИ, оптической связи, автономного транспорта и астрономических исследований. По словам исследователя Deep Jariwala, в перспективе оптическая связь позволит заменить обычное питание и кабели на мощные лазеры и оптические волокна, что радикально изменит интерфейс взаимодействия с вычислительными системами.

Оптические технологии обещают стать важной частью распределенных сетей и инфраструктуры ИИ, обеспечивая высокую скорость передачи данных и энергоэффективность на новом уровне.

