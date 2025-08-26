Как Япония превращает соленую воду в электричество 26.08.2025, 16:46

иллюстративное фото

В Японии запущена первая в Азии осмотическая электростанция.

В японской префектуре Фукуока начала работу первая в Азии осмотическая электростанция, ставшая второй подобной в мире после объекта в Дании. Об этом сообщил Фукуокский водоканал, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Станция, будет производить около 880 тыс. кВт·ч в год. Электроэнергия пойдет на питание опреснительной установки, снабжающей водой город и окрестности. «Мы смогли воплотить это в жизнь. Надеюсь, технология распространится по всему миру», — заявил профессор Токийского института наук Акихико Таниока.

Осмотическая энергия считается возобновляемым источником следующего поколения: она не зависит от погоды, обеспечивает круглосуточную выработку и не выделяет CO₂. Принцип работы основан на осмосе — движении воды через полупроницаемую мембрану от менее соленого раствора к более соленому. Во Фукуоке используются концентрированная морская вода, остающаяся после опреснения, и очищенная вода из сточных стоков. Разница в солености создает давление, которое вращает турбину и генерирует электричество.

Технология давно известна, но до недавнего времени масштабное внедрение не представлялось возможным из-за высокой стоимости мембран и потери энергии при перекачке воды. Прорыв стал возможен благодаря использованию рассола от опреснения, что увеличивает разницу концентраций и эффективность процесса.

Эксперты считают, что потенциал «голубой энергии» велик, однако для выхода на коммерческий уровень нужны дальнейшие усовершенствования.

