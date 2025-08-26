На правой руке Трампа снова заметили большой синяк 2 26.08.2025, 18:11

1,498

Фотофакт.

В понедельник президент США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете не использовал тональный крем, продемонстрировав темный синяк на кисти правой руки. Тот же синяк был заметен позже, во время приема в Белом доме южнокорейского коллеги Ли Чжэ Мёна. На это обратило внимание издание The Independent.

Во время общения с журналистами Трамп прикрывал синяк левой рукой, однако на некоторых кадрах его видно.

Как отмечает издание, ситуация вокруг синяка Трампа породила спекуляции среди пользователей в сети. Некоторые из них выдвинули предположение, что подобный синяк мог остаться от внутривенной капельницы, что может указывать на получение Трампом медицинской помощи. Другие допустили, что это может быть следствием частых медицинских процедур, например сбора крови для регулярных анализов.

В предыдущий раз большое черно-синее пятно на руке президента заметили 22 августа, тогда его замазали тональным кремом. На фото, которое показало The Daily Beast, синяк не виден, однако рука Трампа на нем покрыта плотным слоем крема. Издание написало, что с момента повторного вступления 79-летнего президента в должность ему неоднократно приходилось скрывать синяки на правой руке с помощью косметических средств.

Белый дом и личный врач Трампа Шон Барабарелла утверждают, что президент находится в «отличном состоянии здоровья», а синяк на руке — результат частых рукопожатий и приема аспирина.

«Это соответствует незначительному раздражению мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина, который принимается в рамках стандартной схемы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил врач Трампа, добавив, что подобные синяки — это хорошо известный и безобидный побочный эффект аспириновой терапии.

В июле во время пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что врачи провели двустороннее ультразвуковое исследование нижних конечностей президента, которое выявило хроническую венозную недостаточность. Она добавила, что это «распространенное заболевание» среди людей старше 70 лет и «нет никаких доказательств» тромбоза глубоких вен или заболевания артерий.

В апреле Белый дом опубликовал результаты медосмотра Трампа. Медики сочли Трампа готовым к исполнению обязанностей президента. Он прошел когнитивный тест, набрав максимальное число баллов. В заключении сказано, что Трамп в настоящее время употребляет только препараты для контроля за уровнем холестерина, аспирин для «сердечной профилактики» и крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний.

У президента тогда диагностировали «хорошо управляемый» актинический кератоз, который без лечения может трансформироваться в рак кожи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com