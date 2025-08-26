Лукашенко снова хочет встретиться с Путиным 3 26.08.2025, 20:18

Диктатор надеется на встречу со своим коллегой на саммите ШОС в Китае.

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что Александр Лукашенко может встретиться с правителем России Владимиром Путиным в Китае на саммите ШОС, пишет РИА «Новости».

Пресс-секретарь обратила внимание, что у диктаторов Беларуси и России нет никогда никаких проблем с тем, чтобы договорится про встречу и что-то обсудить.

— Когда необходимо, тогда они и встречаются. И то, что встретятся — это факт, - подчеркнула Эйсмонт.

