Пять внедорожников, которые лучше всего купить в 2025 году
- 27.08.2025, 10:36
- 2,210
Авто прослужат минимум 15 лет.
Инвестиция во внедорожник может быть выгодной, если выбрать модель, которая будет служить десятилетиями. Автомобильные эксперты назвали пять вариантов, сочетающих надежность с минимальными затратами на обслуживание.
Как сообщает GOBankingRates, после опроса профильных специалистов именно эти пять SUV чаще всего называли среди тех, что способны прослужить владельцам более 15 лет.
Honda CR-V
Начальная цена: $31 495 — данные Kelley Blue Book.
Эта модель давно зарекомендовала себя как удобный и экономный семейный автомобиль. Honda CR-V предлагает просторный салон, гибридные комплектации и низкие затраты на техобслуживание.
«Honda CR-V является бестселлером уже более двух десятилетий благодаря своей надежности, гибкому интерьеру и низким затратам на эксплуатацию. Это один из самых безопасных вариантов для покупателей, которые хотят компактный внедорожник, который не будет тратить много времени на ремонт», — пояснил Зак Шефска, генеральный директор CarEdge.
По данным Kelley Blue Book, CR-V возглавил рейтинг компактных SUV в 2025 году.
Toyota RAV4 Hybrid
Начальная цена: $30 645.
Этот кроссовер давно соревнуется с CR-V за популярность и имеет устойчивую репутацию среди владельцев. RAV4 Hybrid отличается высоким уровнем безопасности и долговечностью.
Карл Родригес, основатель NX Auto Transport, подчеркнул: «RAV4 Hybrid статистически является самым надежным внедорожником 2025 года. Уровень страховых случаев у него составил лишь 9,68%, что действительно впечатляет».
JD Power также назвала RAV4 самым надежным компактным SUV в нынешнем рейтинге.
Toyota 4Runner
Начальная цена: $41 650.
Эта модель сочетает черты пикапа и классического внедорожника, предлагая повышенную прочность и выносливость.
«Хотя они построены как грузовики, они способны проезжать более 300 000 миль при условии регулярного технического обслуживания. Мы ежедневно видим, как 4Runner приезжают с двигателями и трансмиссиями, которые до сих пор работают надежно с начала 2000-х», — отметил Марк Скирвин, основатель Cash Auto Salvage.
Хонда Пилот
Начальная цена: $41 650.
Тем, кому нужен трехрядный SUV, стоит обратить внимание именно на Honda Pilot. Этот автомобиль сочетает простор, безопасность и надежность.
«Этот двигатель V6 невероятно надежен, и репутация Honda в отношении надежности — это не маркетинговый ход. На нашу свалку попадает много разбитых Chevy Traverse и Ford Explorer, а не Pilots», — подчеркнул Скирвин.
Lexus GX 550
Начальная цена: $65 585.
В сегменте премиальных авто Lexus GX 550 считается одним из самых прочных вариантов. Бренд обеспечивает высокое качество сборки и ресурсность узлов, характерную для Toyota.
«Переработанный Lexus GX сочетает роскошь с серьезными внедорожными возможностями. Он также намного надежнее конкурентов. Согласно данным CarEdge, владельцы могут рассчитывать потратить около $2 700 (111 тыс. грн) на техническое обслуживание в течение первых пяти лет владения», — отметила Шефска.
Consumer Reports поставил Lexus на второе место в своем списке надежности среди всех брендов 2025 года, опередив даже Toyota.