Пять внедорожников, которые лучше всего купить в 2025 году 27.08.2025, 10:36

Авто прослужат минимум 15 лет.

Инвестиция во внедорожник может быть выгодной, если выбрать модель, которая будет служить десятилетиями. Автомобильные эксперты назвали пять вариантов, сочетающих надежность с минимальными затратами на обслуживание.

Как сообщает GOBankingRates, после опроса профильных специалистов именно эти пять SUV чаще всего называли среди тех, что способны прослужить владельцам более 15 лет.

Honda CR-V

Начальная цена: $31 495 — данные Kelley Blue Book.

Эта модель давно зарекомендовала себя как удобный и экономный семейный автомобиль. Honda CR-V предлагает просторный салон, гибридные комплектации и низкие затраты на техобслуживание.

«Honda CR-V является бестселлером уже более двух десятилетий благодаря своей надежности, гибкому интерьеру и низким затратам на эксплуатацию. Это один из самых безопасных вариантов для покупателей, которые хотят компактный внедорожник, который не будет тратить много времени на ремонт», — пояснил Зак Шефска, генеральный директор CarEdge.

По данным Kelley Blue Book, CR-V возглавил рейтинг компактных SUV в 2025 году.

Toyota RAV4 Hybrid

Начальная цена: $30 645.

Этот кроссовер давно соревнуется с CR-V за популярность и имеет устойчивую репутацию среди владельцев. RAV4 Hybrid отличается высоким уровнем безопасности и долговечностью.

Карл Родригес, основатель NX Auto Transport, подчеркнул: «RAV4 Hybrid статистически является самым надежным внедорожником 2025 года. Уровень страховых случаев у него составил лишь 9,68%, что действительно впечатляет».

JD Power также назвала RAV4 самым надежным компактным SUV в нынешнем рейтинге.

Toyota 4Runner

Начальная цена: $41 650.

Эта модель сочетает черты пикапа и классического внедорожника, предлагая повышенную прочность и выносливость.

«Хотя они построены как грузовики, они способны проезжать более 300 000 миль при условии регулярного технического обслуживания. Мы ежедневно видим, как 4Runner приезжают с двигателями и трансмиссиями, которые до сих пор работают надежно с начала 2000-х», — отметил Марк Скирвин, основатель Cash Auto Salvage.

Хонда Пилот

Начальная цена: $41 650.

Тем, кому нужен трехрядный SUV, стоит обратить внимание именно на Honda Pilot. Этот автомобиль сочетает простор, безопасность и надежность.

«Этот двигатель V6 невероятно надежен, и репутация Honda в отношении надежности — это не маркетинговый ход. На нашу свалку попадает много разбитых Chevy Traverse и Ford Explorer, а не Pilots», — подчеркнул Скирвин.

Lexus GX 550

Начальная цена: $65 585.

В сегменте премиальных авто Lexus GX 550 считается одним из самых прочных вариантов. Бренд обеспечивает высокое качество сборки и ресурсность узлов, характерную для Toyota.

«Переработанный Lexus GX сочетает роскошь с серьезными внедорожными возможностями. Он также намного надежнее конкурентов. Согласно данным CarEdge, владельцы могут рассчитывать потратить около $2 700 (111 тыс. грн) на техническое обслуживание в течение первых пяти лет владения», — отметила Шефска.

Consumer Reports поставил Lexus на второе место в своем списке надежности среди всех брендов 2025 года, опередив даже Toyota.

