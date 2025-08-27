В России вслед за падением продаж новых автомобилей рухнуло производство шин 2 27.08.2025, 14:44

Кризис в отрасли становится системным.

Резкое падение продаж новых автомобилей в России ударило по производству легковых шин. Во втором квартале выпуск сократился на 18,9% год к году и на 10% по отношению к первому кварталу — до 7,39 млн штук. Это следует из данных ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), которые приводит «Коммерсант». В частности, выпуск нешипованных зимних шин в мае—июле упал на 26,6% год к году, до 1,11 млн штук, всесезонных — на 27,3%, до 210 тыс. штук, летних — на 40%, до 1,64 млн, других сегментов — на 3,8%, до 4,43 млн штук. При этом в июне объем производства шин показал самые низкие результаты минимум с января 2024 года.

Согласно данным «Автостата», за январь—июль российский рынок новых легковых машин сократился на 24% — до 651 тыс. штук. Но до конца года падение может усилиться — крупнейшие отечественные автопроизводители, включая «АвтоВАЗ», ранее объявили о переходе на сокращенный график работы. «Чем меньше новых автомобилей будет приобретено в течение года, тем меньше будет куплено комплектов зимних шин для этих автомобилей», — говорит гендиректор производителя шин «Кордиант» Вадим Володин. Помимо этого, по его словам, экономить на «резине» начали такси и каршеринговые компании. Одни принимают решение не расширять парк, другие оптимизируют расходы на техническое обслуживание или максимально «докатывают» шины, а кто-то переходит на более дешевые китайские аналоги, пояснил Володин.

Розничные продажи легковых шин во втором квартале, по данным ЦРПТ, снизились на 14,6% год к году — до 32,06 млрд руб. Однако по сравнению с первым кварталом показатель вырос на 35,4%. «Скорее всего, на шины давали хорошие скидки, в том числе чтобы разгрузить склады», — пояснил «Коммерсанту» источник на рынке. Согласно ЦРПТ, средневзвешенная цена на легковые шины во втором квартале снизилась на 4,3% квартал к кварталу — до 6,77 тыс. руб. Это на 13,6% больше, чем годом ранее.

Вместе с тем поставки импортных шин на российский рынок увеличились в мае—июле на 11% год к году — до 5,4 млн штук. Однако это на 26% меньше, чем было в первом квартале. Эксперты и участники рынка пессимистично оценивают дальнейшие производственные перспективы. По прогнозу главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в лучшем случае выпуск останется на уровне второго квартала.

