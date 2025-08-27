Дроны «Корсар» сожгли танк и технику РФ на Покровском направлении

Дроны «Корсар» сожгли танк и технику РФ на Покровском направлении1
- 27.08.2025, 15:22
Ювелирную работу ВСУ показали на видео.
Украинские дроны-камикадзе из батальона «Корсар» нанесли точные удары по технике оккупантов на Покровском направлении. В результате атаки был уничтожен российский танк и несколько мотоциклов, которыми враг пытался передвигаться по фронту.
Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Днепр».
«На Покровском направлении уничтожили вражеские мотоциклы и танк. Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Корсар» работают ювелирно и точно в цель», - заявили военные.
ОСУВ «Днепр» сообщили, что украинские воины внимательно отслеживают действия противника и наносят ювелирно точные удары по его технике.
«Враже, каждый шаг твой видим, каждое движение фиксируем. Работаем ювелирно и точно в цель - минус вражеские мотоциклы и танк. Продолжаем боевую работу на Покровском направлении. Батальон беспилотных систем «Корсар» дальше следит и минусует все российское!», - отметили военные.