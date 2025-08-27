закрыть
Минчанин сдал в ломбард чужие зубы

  • 27.08.2025, 18:23
  • 1,264
Вырученные средства он потратил на семью.

У пенсионера в Минске пропали деньги, золото и даже зубы. Выяснилось, что 76-летнего мужчину обокрал знакомый, который часто заходил в гости, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Из квартиры 76-летнего минчанина пропали деньги, два золотых кольца и зубной протез. Мужчина пошел в милицию, там выяснили, что ценности украл 28-летний знакомый пенсионера, который часто приходил в гости.

«В один из визитов он помогал пенсионеру искать паспорт, заметил валюту и решился на хищение. Также прихватил с собой золото и протез. Деньги мужчина обменял, украшения и протез сдал в скупку. Вырученные средства потратил на семью», — рассказали в ГУВД.

Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

