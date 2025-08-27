Индия потеряет на пошлинах Трампа больше, чем сэкономила на российской нефти 2 27.08.2025, 19:02

В два с лишним раза.

Импортные пошлины, введенные Дональдом Трампом против Индии, менее чем за год способны лишить ее гораздо большей суммы, чем она сэкономила за все время войны в Украине в результате покупки российской нефти с дисконтом.

До развязанной Владимиром Путиным войны Индия практически не приобретала нефть у России – поставки составляли менее 1% индийского нефтяного импорта. Но поскольку западные страны ввели санкции и ценовой потолок для российской нефти, она стала продаваться с дисконтом, который сейчас составляет около 7% к основным мировым сортам, таким как Brent. В результате за 3,5 года Индия сэкономила в общей сложности около $17 млрд, пишет Reuters со ссылкой на оценки аналитиков.

Но введение Трампом 50%-ных пошлин на товары из Индии может сократить ее экспорт более чем на 40%, или почти на $37 млрд, подсчитал аналитический центр Global Trade Research Initiative (GTRI) в Дели. И это только за текущий финансовый год, который начался в апреле и закончится в марте 2026 года. Сегодня установленная Трампом ранее «простая» 25%-ная ставка пошлин была повышена вдвое в качестве санкций за приобретение российской нефти, которое в Вашингтоне называют «отмыванием» и «наживой».

«Американские потребители покупают индийские товары. Индия использует эти доллары для покупки со скидкой российской нефти. Эта нефть перерабатывается и перепродается по всему миру индийскими торгашами в союзе с молчаливыми российскими партнерами, – написал в колонке в Financial Times советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро, видимо, имея в виду «Роснефть» и фонд United Capital Partners, российских акционеров нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy. – В то время как Россия прикарманивает твердую валюту для финансирования своей военной машины в Украине».

Министр финансов Скотт Бессент заявил недавно CNBC, что Индия увеличила закупки дешевой российской нефти с менее чем 1% перед войной в Украине до 42% от своего совокупного импорта. Такие действия он противопоставил Китаю, крупнейшему ее покупателю, у которого доля выросла за то же время, по его словам, с 13 до 16%. (По оценке Управления энергетической информации США, в 2024 году она составила 20%. В этом году Китай несколько сократил закупки, но стал их наращивать в последнее время за счет партий с сортом Urals, который традиционно приобретает Индия.)

Бессент заявил: «Индия просто наживается. Они занимаются перепродажей. То, что я бы назвал индийским арбитражем – покупка дешевой российской нефти и перепродажа ее как продукта переработки, появилось только что, во время войны, и это неприемлемо».

Индия обвинила США в двойных стандартах, указав, что сами они продолжают покупать у России уран, палладий и удобрения. Импорт нефти из России «призван обеспечить предсказуемые и доступные цены на энергоносители для индийских потребителей, это необходимость, вызванная ситуацией на мировом рынке», заявило Министерство иностранных дел.

