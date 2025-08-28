Новокуйбышевский и Афипский НПЗ в России атаковали дроны
Поднялись масштабные пожары.
Ночью 28 августа беспилотники массированно атаковали Россию: под ударом оказались крупные нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области и в Краснодарском крае РФ. На местах поднялись масштабные пожары, черные столбы дыма охватили небо над городами, передает «Фокус».
Этой ночью беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, а также Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.
Атака на Новокуйбышевский НПЗ
Об атаке на Новокуйбышевский НПЗ стало известно около 04:00 часов. Россияне сообщили, что «снова пылает» завод, который ранее уже был атакован БпЛА. Также в сети показали кадры последствий атаки по предприятию.
По данным главы Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, по меньшей мере 17 ударных беспилотников совершили атаку на Новокуйбышевский НПЗ.
По состоянию на 06:00 часов местные власти никак не комментировали масштабный пожар на предприятии, отметили Telegram-каналы.
«Около 40 минут назад администрация Новокуйбышевска опубликовала пост о том, как заниматься профилактикой энтеровирусной инфекции», — обратило внимание медиа Astra.
Атака на Афипский НПЗ
Около 05:00 часов российские каналы сообщили об атаке на Афипский НПЗ в Краснодарской области РФ. На месте также поднялся масштабный пожар.
В сети показали кадры последствий удара по предприятию.
По данным мониторингового канала Exilenova+, на территории Афипского НПЗ атака была осуществлена на установку по совместной переработке газа и газоконденсата. Канал отметил, что дроны уже ранее атаковали установку, и на этот раз повторили успешную атаку.
Стоит отметить, что Афипский НПЗ является не только промышленным объектом, но и важным элементом военной инфраструктуры России, как ранее сообщал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко. Это важный узел для поставки дизельного топлива и авиационного керосина, которые используются армией.