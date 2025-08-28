закрыть
28 августа 2025
Крупнейший в мире беспилотный надводный корабль отправляется в открытое море

  28.08.2025
Это важный шаг для всей морской отрасли.

Американское бюро судоходства (ABS) выдало разрешение крупнейшему в мире беспилотному надводному аппарату, на исследование открытого моря. Saildrone Surveyor длиной 20 метров может выполнять длительные автономные миссии в океане, включая картографирование морского дна и задачи морской разведки, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Сертификат подтверждает, что судно соответствует строгим международным стандартам безопасности и конструкции. По словам представителей бюро, это важный шаг для всей морской отрасли, позволяющий ускорить переход к цифровизации, устойчивому развитию и автоматизации.

Surveyor — самый крупный аппарат. Он специализируется на беспилотных морских системах, метеорологии и океанографических данных. Он предоставляет военным, силовым структурам и коммерческим организациям возможности для разведки, наблюдения и контроля.

Ранее, в 2023 году, ABS сертифицировало меньшую модель Voyager длиной 10 метров, предназначенную для прибрежного патрулирования. Однако Surveyor благодаря увеличенной дальности хода и возможностям работы в открытом море значительно расширяет потенциал беспилотных миссий в суровых морских условиях.

«Сертификат ABS — это не просто документ, а подтверждение для государств и отрасли, что системы Saildrone надежны, прошли проверку и готовы к масштабному внедрению», — подчеркнул основатель компании Ричард Дженкинс.

