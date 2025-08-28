Италия может отправить своих военных в Украину 3 28.08.2025, 14:20

1,134

Но при одном условии.

Италия может отправить своих военных саперов для разминирования украинской территории после прекращения огня в Украине. Об этом написало издание Corriere della Sera.

По данным Corriere della Sera, вопрос отправки военных саперов в Украину рассмотрят во время очередного заседания правительства Италии.

В этом заседании примут участие премьер-министр Джорджия Мелони и вице-премьеры Антонио Таяни и Маттео Сальвини. В Италии ранее много раз говорили, что итальянских миротворцев не будет в Украине.

Эту позицию недавно подтвердил Маттео Сальвини. Джорджия Мелони тоже против размещения итальянских миротворцев в Украине. Но Антонио Таяни предложил отправить военных саперов для разминирования украинской территории. Он считает, что это нужно сделать после того, как в Украине перестанут стрелять.

Дискуссия в Италии по поводу отправки саперов в Украину идет из-за того, что они являются военнослужащими. Это может вызвать критику со стороны некоторых итальянских политических сил.

Отметим, в августе текущего года Джорджия Мелони предложила европейским лидерам предоставить Украине после войны коллективные гарантии безопасности в духе НАТО, но без членства в Альянсе.

Некоторые СМИ считают, что это так называемый вариант NATO-light. Предполагается, что страны НАТО должны будут оказать всестороннюю помощь Украине, если она подвергнется новому военному нападению. Пока такой вариант гарантий безопасности еще обсуждается.

