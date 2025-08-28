Механические спасатели: Украина использует роботов для эвакуации раненых 28.08.2025, 18:12

Это снижает риски для людей.

На фронте под Харьковом украинские военные все чаще применяют наземные беспилотники для эвакуации раненых и доставки грузов. Ранее подобные миссии часто заканчивались жертвами, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Командир подразделения 92-й штурмовой бригады Евгений объясняет, что раненые могут ждать эвакуации неделями — некоторые погибают, не дождавшись помощи. Попытки спасти их опасны, был случай, когда во время спасения одного бойца погибли или были ранены семь человек.

Наземные дроны позволяют решить эту проблему. Роботы доставляют медикаменты, боеприпасы, а теперь и эвакуируют бойцов. Все оборудование и ПО создаются на месте. Инженеры адаптируют серийные машины к фронтовым условиям.

Для связи используется Starlink, но из-за перебоев применяют mesh-сети и ретрансляторы. Один робот может иметь до 16 каналов связи и автоматически переключаться между ними. На последней миссии для эвакуации раненого использовалась децентрализованная сеть.

Стоит техника дорого — около $10 000 за аппарат, при этом производство пока штучное. Но преимущества очевидны — низкая тепловая сигнатура и тихий ход делают робота трудной целью для российских дронов.

Будущее, по словам Евгения, за дальнейшей автоматизацией. В планах — оснастить роботов турелями для борьбы с вражескими беспилотниками.

