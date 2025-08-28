Пашинян допустил выход Армении из ЕАЭС 28.08.2025, 18:35

Ереван берет курс на Евросоюз.

Армения может выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, такой сценарий вероятен с учетом стремления республики к евроинтеграции. «Мы понимаем, что одновременное членство в Евросоюзе и ЕАЭС невозможно. Когда наступит момент окончательного выбора, мы примем соответствующее решение», — сказал Пашинян.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал одобренный парламентом закон о намерении страны вступить в Евросоюз. Пашинян говорил, что это устремление должно быть подтверждено результатами референдума, который проведут позднее. Само объединение членство пока не предлагало, однако в июне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС готов к углублению партнерства с республикой «по всем направлениям». Она высоко оценила приверженность правительства Армении демократическим реформам перед лицом гибридных угроз и попыток вмешательства во внутренние дела страны. Тогда же Ереван и Брюссель начали обсуждать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл несовместимым членство Армении в ЕС и ее участие в ЕАЭС, куда также входят Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. «Потому что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают», — объяснял он. В свою очередь заместитель Лаврова Михаил Галузин предостерег Армению от выхода из ЕАЭС, заявив, что ЕС представляет собой структуру с «палочной дисциплиной, подчиненной антироссийским нарративам».

В Кремле называли евроинтеграцию «суверенным правом» республики, однако также подчеркивали, что быть членами двух разных организаций она не сможет. «Здесь одно таможенное пространство, одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов, там другая, там другие нормы», — уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЕС решил расширить двустороннее сотрудничество с Арменией и запустил работу над «амбициозной повесткой нового партнерства» в 2024 году. В сентябре стороны начали переговоры о безвизовом режиме. Брюссель заявлял о готовности отменить визы при краткосрочных поездках, если власти республики проведут «существенные реформы», в том числе в области контроля за границами, миграции и борьбы с коррупцией.

