28 августа 2025, четверг
Лукашенко повезет мешки с картошкой в Китай

3
  • 28.08.2025, 18:39
Лукашенко повезет мешки с картошкой в Китай

Диктатор подарит картошку лидерам ШОС на фоне дефицита в стране.

Александр Лукашенко показал подарки для президентов, которые он повезет на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. В качестве подарков диктаор преподнесет мешки с картофелем по 5 кг.

«Вот я собрал десять корзин по три мешочка по 5 кг завтра в Китай, и каждому президенту там все подписано, именные мешки», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко отметил, что Путин давно у него просит белорусский картофель, ссылаясь на то, что «из страны уже вывезли всю картошку».

