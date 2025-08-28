Лукашенко повезет мешки с картошкой в Китай

Лукашенко повезет мешки с картошкой в Китай3
- 28.08.2025, 18:39
Диктатор подарит картошку лидерам ШОС на фоне дефицита в стране.
Александр Лукашенко показал подарки для президентов, которые он повезет на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. В качестве подарков диктаор преподнесет мешки с картофелем по 5 кг.
«Вот я собрал десять корзин по три мешочка по 5 кг завтра в Китай, и каждому президенту там все подписано, именные мешки», — сказал Лукашенко.
Также Лукашенко отметил, что Путин давно у него просит белорусский картофель, ссылаясь на то, что «из страны уже вывезли всю картошку».